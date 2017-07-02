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Times: британский спецназ скрывал свои преступления в Афганистане

Международная панорама
2 июля, 5:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Расследование, как отмечается, включает в себя 675 эпизодов неправомерных действий британских спецслужб в исламской республике с 2010 по 2013 год

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Подразделения британских сил специального назначения SAS скрывали, что их сотрудники убивали безоружных жителей Афганистана с 2010 по 2013 год. Об этом сообщила в воскресенье газета The Times со ссылкой на источники в кругах военной полиции.

По ее сведениям, по крайней мере один из отрядов SAS в ходе ночных рейдов в дома мирных жителей, подозреваемых в связях с группировкой "Талибан" (запрещена в РФ), вместо того, чтобы задерживать их, хладнокровно убивал безоружных людей. При этом сотрудники британского спецназа в своих отчетах указывали, что стрельбу в ходе совместных операций в основном вели сотрудники спецслужб Афганистана, и якобы делали постановочные фотоснимки, вкладывая в руки убитых афганцев пистолет Макарова, который часто используется командирами боевиков. Однако в телах некоторых жертв были найдены пули от патронов, используемых в британской армии, а также несколько раз в рапортах указывался один и тот же серийный номер оружия убитых.

Расследование, которое началось в 2014 году и получило кодовое название Nortmoore, включает в себя 675 эпизодов неправомерных действий британских спецслужб в Афганистане с 2010 по 2013 год. Минобороны Великобритании утверждает, что проверка по более 90% случаев прекращена и в настоящий момент изучается меньше 10 эпизодов. "Королевская военная полиция не нашла доказательств преступного поведения вооруженных сил [Великобритании] в Афганистане", - приводит издание слова представителя министерства.

Следствие должно было продолжиться до 2021 года, однако минобороны потребовало заключения по основному массиву случаев уже этим летом, утверждает газета. По словам ее источника, это было сделано для того, чтобы у следователей не было достаточно времени на тщательное изучение фактов.

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