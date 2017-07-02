КНДР потребовала от США распустить функционирующее в Южной Корее командование ООН

ПХЕНЬЯН, 2 июля. /ТАСС/. Для сохранения командования ООН в Южной Корее "нет никакого оправдания". С таким заявлением, опубликованным в воскресенье в газете "Нодон синмун", выступил представитель Комитета КНДР в защиту мира.

Эта военная структура, созданная Вашингтоном во время трехлетней Корейской войны, отметили в Пхеньяне, действует на юге Корейского полуострова с июля 1957 года. Как утверждает комитет, в настоящее время прослеживаются попытки Соединенных Штатов преобразовать командование ООН "в командование многонациональными силами для создания азиатской версии НАТО, чтобы развязать на полуострове еще один вооруженный конфликт в попытке расправиться с КНДР силовыми методами".

В этой связи Пхеньян потребовал от США "немедленно распустить этот незаконно созданный военный механизм и вывести с территории Южной Кореи все агрессивные военные силы и вооружения".

В Пхеньяне полагают, что сохранение командования ООН является "анахронизмом, нарушает положения основополагающих документов ООН, препятствует достижению мира и безопасности, в том числе на Корейском полуострове".

Во время Корейской войны 1950-1953 годов, которая закрепила раздел нации на Север и Юг, силы ООН, возглавляемые США, выступали на стороне Сеула и фактически спасли Южную Корею от разгрома войсками КНДР. Северную Корею поддержал Китай. Материально-техническую помощь оказывал ей Советский Союз.

В Республике Корея насчитывается 28,5 тыс. военнослужащих США. Присутствие там американских войск стало наследием вооруженного конфликта на полуострове, завершившегося перемирием. В итоге формально КНДР и США остаются в состоянии войны. Неоднократные предложения Пхеньяна о подписании мирного договора вместо соглашения о перемирии в Вашингтоне не вызвали положительной реакции.