Guardian: шесть из 10 британцев хотят остаться гражданами ЕС после Brexit

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Шесть из десяти подданных Великобритании хотели бы сохранить за собой гражданство Евросоюза, включая право жить, работать и учиться в странах ЕС, после Brexit. Таковы результаты опроса, проведенного Лондонской школой экономики и опубликованные в субботу газетой The Guardian.

Основной группой желающих сохранить европейское гражданство являются британцы в возрасте от 18 до 24 лет (85%). Того же мнения придерживается подавляющее большинство (80%) лондонцев. В опросе принимали участие более 2000 респондентов.

Ранее британское правительство во главе с Мэй предложило на саммите ЕС в Брюсселе создать для проживающих в Соединенном Королевстве 3,2 млн европейцев новый статус, который даст им право на доступ к образованию, системе здравоохранения, пенсиям и пособиям после Brexit.

Переговоры о выходе Великобритании из состава сообщества должны продлиться до ноября 2018 года, после чего у национальных парламентов будет полгода для того, чтобы ратифицировать достигнутое соглашение об условиях Brexit.

Гражданство Европейского союза было введено Маастрихтским договором, подписанном в 1992 году. Оно существует наряду с национальным гражданством и предоставляет дополнительные права для граждан государств-членов ЕС.