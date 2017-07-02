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Спецкомитет Сената США в расследовании по РФ сосредоточится на допросах

Международная панорама
2 июля, 7:36 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 2, июля. /ТАСС

Зампредседателя сенатского спецкомитета по разведке Марк Уорнер сообщил, что считает "амбициозной задачей" завершение расследования к концу текущего года

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Марк Уорнер

Марк Уорнер

© AP Photo/J. Scott Applewhite

НЬЮ-ЙОРК, 2 июля. /ТАСС/. Спецкомитет по разведке Сената Конгресса США, который проводит расследование в связи с утверждениями о связях предвыборного штата Дональда Трампа с Россией, намерен сосредоточиться на допросах ключевых фигурантов. Об этом заявил журналистам телеканала CNN заместитель председателя данного комитета Марк Уорнер (демократ от штата Вирджиния).

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Фрагменты из интервью законодателя, которое полностью выйдет в эфир в воскресенье, опубликовало в субботу вечером агентство Bloomberg. Говоря о том, на каком этапе находится разбирательство, Уорнер отметил: "Мы сейчас на той стадии, когда мы начинаем говорить с лицами, имевшими связи с предвыборным штабом Трампа, с теми, кто, по крайней мере по сообщениям СМИ, могли контактировать с русскими". Он добавил, что сенаторы по-прежнему считают основной задачей сбор относящейся к делу информации.

Уорнер сообщил, что считает "амбициозной задачей" завершение спецкомитетом расследования к концу текущего года. Припомнив поговорку о том, что дыма без огня не бывает, сенатор заверил, что "никогда не видел столько дыма и возможных нитей", как в этом разбирательстве. "Если огня нет, то я первый скажу, что ничего не было", - сказал законодатель.

Председатель сенатского спецкомитета по разведке Ричард Бэрр (республиканец от штата Северная Каролина) 28 июня заявил журналистам, что данный орган намерен завершить указанное расследование к концу текущего года.

Расследование по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российских властей повлиять на президентские выборы 2016 года, а также связанных с этим вопросов ведет ФБР США. Параллельно разбирательства на эту тему проводят спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США.

Президент США Дональд Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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