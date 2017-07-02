СМИ: блок Меркель предлагает нанять 15 тыс. новых полицейских

БЕРЛИН, 2 июля. /ТАСС/. Германские Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы (ХДС/ХСС) еще не представили общественности политическую программу, с которой пойдут на выборы в Бундестаг, но СМИ удалось узнать о некоторых пунктах, которые там будут прописаны. Как сообщила в воскресенье газета Bild am Sonntag, консерваторы обещают почти в два раза сократить безработицу, увеличить личный состав правоохранительных органов и способствовать строительству жилых домов.

Уровень безработицы в ФРГ в настоящее время составляет 5,5% (5,5 млн человек). ХДС/ХСС собирается к 2025 году сократить данный показатель до 3%.

Блок Меркель реагирует на растущую угрозу безопасности со стороны исламистов и собирается прописать в программе необходимость увеличения численности полицейских на 15 тыс. человек. "Мы в последнее время увеличили штат стражей порядка, - сказал министр внутренних дел Томас де Мезьер. - Этот путь будет продолжен, мы подчеркнем это в нашей избирательной программе".

Проблема роста цен на недвижимость в крупных городах требует участия государства в строительстве новых домов, полагают в ХДС/ХСС. Именно поэтому консерваторы предлагают в ближайшие четыре года субсидировать появление 1,5 единиц жилья. Кроме того в программе блока Меркель прописан пункт по внедрению цифровых технологий в школах, а также инвестиции в размере €3 млрд в изучение опасных заболеваний.

Предполагается, что официально программа будет утверждена в течение воскресенья или ближайшего понедельника.

Внушительный отрыв ХДС/ХСС

Согласно опубликованным в воскресенье результатам опроса социологической службы Forsa, консерваторы опережают ближайшего преследователя - Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) - на 15 процентных пунктов. За блок Меркель готовы проголосовать 39% респондентов, за "красных" - 24%. Как уверены наблюдатели, такой отрыв может позволить канцлеру чувствовать себя комфортно за 2,5 месяца до голосования.

Ближайшие выборы в парламент, по итогам которых будет сформировано правительство и определен канцлер, пройдут 24 сентября. На них население будет голосовать за партии, каждая из которых выдвигает кандидата на должность главы кабинета. Если ни одна политическая сила не получает большинства, начинается процесс формирования межпартийной коалиции: политические силы договариваются друг с другом о создании блока. Сейчас в ФРГ правит коалиция, которую в соответствии с местной политической традицией называют "большой", - ХДС/ХСС и СДПГ.

Четыре года назад консерваторы на правах политической силы, набравшей больше голосов, выдвинули на должность канцлера Меркель, а социал-демократы делегировали в правительство вице-канцлера Зигмара Габриэля. Между этими партиями распределены и министерские портфели. Согласно нынешним опросам, большинство вновь получат ХДС/ХСС и социал-демократы. В таком случае они же будут договариваться о канцлере: от консерваторов на эту должность вновь претендует Меркель, а от "красных" - бывший глава Европарламента Мартин Шульц.

Также возможно и общее большинство у ХДС/ХСС и СвДП. Такая коалиция уже возглавляла правительство ФРГ с 2009 по 2013 год.