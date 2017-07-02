В Йемене уничтожены два предполагаемых боевика "Аль-Каиды"

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Два предполагаемых боевика международной террористической сети "Аль-Каида" (запрещена в РФ), действующей на территории Йемена, уничтожены при ударе беспилотника на юге страны. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters со ссылкой на местных жителей.
По его информации, в субботу вечером в провинции Абьян беспилотник нанес удар по мотоциклу, на котором передвигались предполагаемые террористы. По словам местных жителей, одним из боевиков был местный главарь "Аль-Каиды" по прозвищу Ибрагим аль-Адани. При этом агентство не указывает, чьим ВВС принадлежал беспилотник.
В Йемене с августа 2014 года не прекращается противостояние между правительством и шиитскими мятежниками-хуситами. Этим пользуются многочисленные террористические организации, в том числе "Аль-Каида на Аравийском полуострове" и "Исламское государство" (обе запрещены в РФ), которые нередко предпринимают собственные вылазки.