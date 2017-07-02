Парламент Ирана предлагает увеличить финансирование ракетной программы и спецназа КСИР

ТЕГЕРАН, 2 июля. /ТАСС/. Парламент Ирана предлагает направить около $600 млн на финансирование ракетной программы и сил спецназначения "Аль-Кудс" Корпуса "стражей исламской революции" (КСИР, элитная составляющая ВС). Об этом сообщил в воскресенье агентству Mehr глава парламентского комитета по национальной безопасности и внешней политике Алаэддин Боруджерди.

По его словам, выделение средств на эти цели продиктовано "враждебными действиями администрации США, которая вооружает террористические группировки в регионе" и "стратегической политикой Исламской Республики, направленной на решительное противостояние террористам". "Учитывая, что американцы и их региональные союзники поддерживают группировки типа "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" (запрещены в РФ - прим. ТАСС), а также очевидность нахождения раненых членов этих группировок в больницах сионистского (израильского) режима, можно сделать вывод о том, что враги готовятся к новой волне давления на Иран", - подчеркнул парламентарий, добавив, что Исламская Республика "не будет оставаться безучастной перед лицом продолжающихся враждебных действий".

"Поэтому в рассматриваемом парламентом законопроекте предлагается направить 1 трлн туманов (около $300 млн) на укрепление и развитие ракетного потенциала страны. Такую же сумму планируется выделить на финансирование сил спецназначения "Аль-Кудс" КСИР, которые выполняют стратегическую роль. Если бы этих сил не существовало, мы бы были свидетелями иной ситуации в регионе - Багдад и Дамаск сейчас находились бы в руках террористов", - подчеркнул глава парламентского комитета.

15 июня Сенат Конгресса США принял новый законопроект о санкциях против Ирана в связи с его ракетной программой, напоминает Mehr.