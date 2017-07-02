Эксперт: отказ Катара выполнить требования арабских стран грозит распадом ССАГПЗ

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 2 июля. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Отказ Катара выполнить условия ультиматума, предъявленного арабскими странами, может привести к распаду Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ - Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия). Такое мнение выразил в воскресенье в беседе с корреспондентом ТАСС ведущий аналитик базирующегося в США агентства по геополитическим рискам Gulf State Analytics Джорджио Кафиеро.

Непреодолимый барьер

"Нет оснований полагать, что Катар капитулирует и примет список из 13 требований, - считает он. - Очевидно, что четыре страны, принявшие меры против Катара, передали список условий, понимая, что Доха не сможет с ними согласиться".

"Катар утверждает, что некоторые требования основаны на дезинформации, поэтому у эмирата нет возможности внести [требуемые] изменения, которые бы удовлетворили саудовский блок, - сказал Кафиеро. - Например, страны [Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет] утверждают, что Катар имеет определенные отношения с Корпусом "стражей исламской революции" (элитная составляющая ВС Ирана), террористической сетью "Аль-Каида", группировкой "Исламское государство" (обе запрещены в РФ) или ливанской "Хезболлах". Катар утверждает, что подобные обвинения основаны на фейковых новостях".

По мнению эксперта, "разрыв между требованиями Эр-Рияда и его союзников по восстановлению отношений и гибкостью Катара по этим вопросам настольно обширный, что потенциальный дипломатический выход из ситуации становится менее реальным с течением кризиса".

Возможные последствия

По мнению эксперта, "очень вероятно, что результатом отказа Дохи принять требования может стать распад ССАГПЗ или, по крайней мере, исключение Катара из Совета".

"Возможность военной конфронтации нельзя полностью исключать, - считает аналитик. - Это худший из возможных сценариев. Я опасаюсь, что в случае продолжения кризиса и при условии, что Доха откажется от выполнения требований, члены ССАГПЗ, принявшие меры в отношении Дохи, могу принять решение о дополнительных мерах давления".

"Саудовская Аравия и ОАЭ могут задействовать рычаги давления, чтобы поставить страны, [сотрудничающие с Дохой], перед выбором: сохранить торговые отношения с Катаром или с ними, - сказал он. - Однако, в то же время, подобная стратегия может негативно отразиться на этих странах, особенно принимая во внимание тот факт, что международное сообщество рассматривает ультиматум, как необоснованный и несправедливый".

Роль Вашингтона

"Вашингтон за последние несколько недель посылал противоречивые сигналы [сторонам конфликта], - напомнил эксперт, указав, что "фундаментальное сотрудничество между США и Катаром не претерпело изменений в связи с продолжающимся конфликтом в ССАГПЗ".

Примером тому может служить, по его мнению, "военная сделка на $12 млрд и продолжение военного сотрудничества". Вашингтонский аналитик отметил, что в военных и дипломатических структурах США есть представители, которые "продолжают ценить Катар как одного из ближайших союзников США в арабо-мусульманском мире".

Отвечая на вопрос о том, есть ли у Вашингтона рычаги давления на Эр-Рияд, Кафиеро отметил, что "США оказывают влияние на Саудовскую Аравию, ОАЭ и Бахрейн, как главный поставщик оружия в регион и в эти три страны, в особенности". "По моему мнению, оружейные сделки стали инструментом влияния Вашингтона на страны ССАГПЗ в этом вопросе, - сказал он. - Безусловно, угроза заморозки оружейных сделок окажет влияние на внешнеполитические решения стран".

Послание Саудовской Аравии и ОАЭ

По мнению Кафиеро, демарш арабских стран по отношению к Катару является "посланием всем членам ССАГПЗ, что власти в Эр-Рияде ожидают от своих союзников по основным вопросам, касающимся внешней политики".

"Кувейт и Оман, особенно Оман, за долгие годы сформировали нейтральную позицию в региональных конфликтах, выступая связующим звеном между суннитским арабским миром с одной стороны и Ираном с другой, - утверждает эксперт. - Эти государства опасаются, что могут подвергнуться тому же давлению, которое сегодня оказывается на Катар".

История кризиса

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, объяснив это якобы поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Ряд стран заявил о принятии серии других мер, в том числе о прекращении морского и воздушного сообщения, остановке банковских операций, высылке дипломатов и подданных Катара. 22 июня четыре арабские страны выдвинули Катару 13 условий для восстановления отношений, на выполнение которых отвели 10 дней, срок истекает в воскресенье.

В список требований вошли, в частности, понижение уровня дипотношений с Ираном, закрытие телеканала Al Jazeera, прекращение военного сотрудничества с Турцией и ликвидация турецкой военной базы в стране. Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани в минувшую субботу подтвердил, что Доха отвергает условия и готова к любым возможным последствиям своего решения. При этом власти эмирата готовы к диалогу, если для этого будут созданы соответствующие условия.