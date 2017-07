В Гамбурге за несколько дней до саммита G20 прошла крупная акция протеста

БЕРЛИН, 2 июля. /ТАСС/. Не менее 8 тыс. человек вышли в воскресенье на улицы германского Гамбурга в знак протеста против политики стран "Группы двадцати". Об этом сообщили в местной полиции. Данные организаторов сильно отличаются - по их версии, речь идет о 25 тыс. манифестантов.

Участники шествия выступили за более справедливый процесс глобализации и повышение экологических стандартов, высказались против создания зон свободной торговли с США и Канадой. Организаторами выступили в числе прочих природозащитная организация Greenpeace, правозащитники, профсоюзы.

"Акция прошла мирно", - сказали в полиции. О задержаниях не сообщается.

Саммит G20 пройдет в Гамбурге 7-8 июля, правоохранительные органы готовятся к большому числу демонстраций с участием антиглобалистов, анархистов и представителей других политических течений. Самая крупная - G20 not welcome here ("Двадцатке" здесь не рады") - запланирована на 8 июля и, как ожидается, соберет до 150 тыс. человек. По оценке стражей порядка, в Гамбург на время проведения саммита среди прочих прибудут около 8 тыс. человек, которых правоохранители и контрразведка считают левыми радикалами.

Порядок в городе в эти дни будут охранять 20 тыс. полицейских со всей страны. На территории Гамбурга уже сейчас организованы временные центры содержания правонарушителей. На их обустройство из госказны было потрачено €750 тыс.