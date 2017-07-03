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Лукашенко: Белоруссия в условиях милитаризации Европы совершенствует оборонный потенциал

Международная панорама
3 июля, 10:52 дата обновления: 3 июля, 11:04 UTC+3 МИНСК МИНСК 3, июля. /ТАСС

По словам президента Белоруссии, у страны есть все необходимое, чтобы дать отпор любому агрессору

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МИНСК, 3 июля. /ТАСС/. Страны Европы вступили на путь милитаризации и втягиваются в гонку вооружений. Озабоченность в связи с этим высказал в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на параде в честь Дня Независимости республики.

"Идет нарастание глобальной нестабильности, международная безопасность разрушена, - сказал он. - На путь милитаризации вступили страны Европы, они втягиваются в гонку вооружений и военные приготовления". По словам президента, США разворачивают у западных границ Белоруссии систему противоракетной обороны и совершенствуют свой ядерный потенциал.

"Наш ответ - современная белорусская армия", - сказал Лукашенко. Он подчеркнул, что она постоянно модернизируется, мобильна, хорошо обучена и вооружена.

"Важно отметить, что весомый вклад в повышении боеготовности Белоруссии вносит отечественный оборонно-промышленный комплекс. В стране успешно развивается собственное ракетостроение, можно назвать более сотни образцов белорусских изделий военного назначения, представляющие собой принципиально новую инновационную продукцию", - отметил Лукашенко. По его словам, у Белоруссии есть все необходимое, чтобы дать отпор любому агрессору.

Лукашенко подчеркнул, что политика Белоруссии носит открытый характер. По его словам, Белоруссия состоялась как независимое государство, которое проводит миролюбивую многовекторную внешнюю политику и выступает за "решение любых международных конфликтов исключительно за столом переговоров".

"Нам нечего скрывать, - отметил белорусский лидер. - Вместе с братской Россией мы защищаем границы создаваемого нами Союзного государства". Лукашенко также отметил, что стратегической целью Белоруссии является дальнейшее развитие отношений с государствами-членами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). "Это наши надежные партнеры и верные друзья, мы связаны общей историей и вместе сегодня защищаем мир от новых угроз", - сказал Лукашенко.

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