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Во Львове неизвестные пытались поджечь здание синагоги

Международная панорама
3 июля, 18:15 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 3, июля. /ТАСС

На стенах другой синагоги были написаны оскорбительные высказывания

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КИЕВ, 3 июля. /ТАСС/. Неизвестные бросили в здание одной из синагог Львова бутылку с зажигательной смесью, стены другой были исписаны оскорблениями. Об этом сообщила директор Всеукраинского еврейского благотворительного фонда "Хесед-Арье" Адель Дианова.

"Сначала неизвестные бросили коктейль Молотова в действующую синагогу на улице Братьев Михновских, а также были написаны оскорбительные высказывания в синагоге на улице Угольной", - цитирует в понедельник слова Диановой пресс-служба городского совета Львова.

Кроме того, в интервью местному изданию Zaxid Дианова уточнила, что оскорбительные высказывания были связаны с массовым убийством львовских евреев в начале Великой Отечественной войны. Годовщина этих трагических событий приходится на 30 июня.

Муниципальные власти уже выступили с осуждением этих актов вандализма. "Виновные должны быть привлечены к ответственности. Обращаемся к правоохранительным органам, чтобы максимально оперативно расследовать эти действия", - заявил заместитель мэра Львова по вопросам развития Андрей Москаленко.

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