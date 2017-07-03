В Пальмиру возвращены четыре похищенных террористами барельефа

БЕЙРУТ, 3 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Четыре барельефа, сохранившиеся в прекрасном состоянии, возвращены в краеведческий музей древней Пальмиры. Об этом сообщил информационному агентству SANA профессор Мухаммед Назир Аввад из Департамента древностей и музеев Сирии. По его словам, плиты, на которых запечатлены рельефно лица двух мужчин и двух женщин в головных уборах, украшали одну из башенных гробниц на окраине города, разграбленного террористами.

"Судя по всему, местные главари группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) собирались их продать контрабандистам", - отметил профессор.

Барельефы были аккуратно уложены и приготовлены к отправке покупателям. Тайник, где они находились, обнаружили в ходе рейда к юго-востоку от Пальмиры сирийские военнослужащие.

"По возрасту ценные артефакты относятся ко II-III тысячелетию и представляют собой прекрасные образцы позднеримского искусства, - рассказал Аввад. - Некрополь из башенных гробниц в Пальмире был сооружен между 44 и 103 гг. и являлся уникальным памятником".

Террористы ИГ дважды захватывали Пальмиру. Там они взорвали Триумфальную арку - визитную карточку города, храм Баалшамина (II века) и святилище верховному семитскому божеству Бэлу. 20 января этого года руками вандалов был уничтожен архитектурный комплекс Тетрапилон. Вместе с ним боевики попытались разрушить древнеримский театр, построенный во II веке н.э. К счастью, большая часть архитектурного ансамбля уцелела.

Город, который называют "жемчужиной" Сирийской пустыни, был одним из богатейших центров древней цивилизации. Через Пальмиру, расположенную в оазисе в 240 км от Дамаска, проходил великий шелковый путь, связывавший Персию, Индию и Китай с Римской империей. Сохранившиеся до наших дней развалины античного города включены в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

После освобождения и разминирования Пальмиры при содействии российских военных на территории археологического заповедника ведутся реставрационные работы.