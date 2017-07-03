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СМИ: Тиллерсон заверил Гутерриша, что судьба Асада будет зависеть от России

Международная панорама
3 июля, 19:04 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 3, июля. /ТАСС

В Госдепартаменте США отказались прокомментировать эту информацию, заверив лишь в том, что Вашингтон "остается приверженным женевскому процессу"

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НЬЮ-ЙОРК, 3 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Вашингтоне на прошлой неделе заявил, что судьба президента Сирии Башара Асада целиком будет зависеть от России. При этом администрация президента Дональда Трампа видит свою роль в арабской республике в содействии разгрому террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщил в понедельник журнал Foreign Policy со ссылкой на дипломатические источники.

По оценке издания, слова Тиллерсона указывают на явное стремление администрации президента США не оспаривать у Москвы роль лидера в урегулировании ситуации в Сирии. Вашингтон же свою роль видит скорее в том, чтобы завершить разгром ИГ и обеспечить неповторение применения химического оружия в этой стране.

В Госдепартаменте США отказались прокомментировать для Foreign Policy разговор Тиллерсона с Гутерришем, заверив лишь в том, что Вашингтон "остается приверженным женевскому процессу" и "по-прежнему поддерживает стабильный политический процесс, способный решить вопрос будущего Сирии". "В конце концов, такой процесс, с нашей точки зрения, определит будущий статус Асада", - добавили во внешнеполитическом ведомстве. "Народу Сирии следует определять политическое будущее его страны посредством политического процесса [урегулирования]", - сказал представитель Госдепартамента.

Как сообщал ранее ТАСС, генсек ООН перед встречей с госсекретарем рекомендовал властям Сирии прислушаться к предупреждению администрации США о том, что применение в ближневосточной стране химического оружия дорого обойдется Дамаску. В обнародованном 26 июня письменном заявлении от имени пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера говорилось, что американское правительство якобы усматривает признаки потенциальной подготовки властей в Дамаске к новому применению химического оружия в Сирии. В заявлении подчеркивалось, что президент Сирии Башар Асад и его вооруженные силы "заплатят высокую цену", если совершат "еще одно массовое убийство" с применением химического оружия. Правительство Сирийской Арабской Республики опровергло эти заключения.

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Персоны
Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс Асад, Башар Хафез Гутерриш, Антониу
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Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
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