Армия Нигерии заявила о победе над террористами из "Боко харам"

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Армия Нигерии заявила в понедельник о победе над террористами из "Боко харам". Командующий сухопутными силами ВС Нигерии Тукур Буратаи сообщил о том, что около 700 боевиков "Боко харам" в штате Борно сдались нигерийским войскам и что это представляет собой "грандиозное достижение", сообщило агентство "Синьхуа".
"Другие продолжаются сдаваться, - отметил он, выступая на выставке по случаю Дня нигерийской армии. - Это ясно говорит о том, что война с "Боко харам" выиграна". Нигерия, сказал он, вздохнет с большим облегчением, когда капитулируют последние террористы.
На счету "Боко харам", которая впервые заявила о себе в 2009 году, - жизни более чем 20 тыс. человек, 2,3 млн человек вынуждены были покинуть свои дома под угрозой нападения. В 2014 году террористы похитили свыше 200 школьниц из деревни Чибок в штате Борно, до сих пор удалось вернуть родным только 106 из них. Свыше 1400 подозреваемых в причастности к "Боко харам" содержатся в центре временного заключения на северо-востоке Нигерии.
"Боко харам" ("Западное образование - грех" в переводе с языка хауса - прим. ТАСС) - радикальная группировка, добивающаяся утверждения на всей территории Нигерии шариатского права и запрета западного образования и других элементов "чуждой культуры".