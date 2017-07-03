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Министерство финансов Украины решило докапитализировать Приватбанк на $1,5 млрд

Международная панорама
3 июля, 21:04 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 3, июля. /ТАСС

Номинальная стоимость одной дополнительной акции составит 280 гривен, а рыночная - 0,168 гривен

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КИЕВ, 3 июля. /ТАСС/. Министерство финансов Украины увеличит размер уставного капитала Приватбанка на сумму 38,565 млрд гривен (около $1,5 млрд). Об этом сообщило агентство "Украинские новости".

"Министерство финансов приняло решение об увеличении размера уставного капитала Приватбанка путем частного размещения дополнительных акций существующей номинальной стоимости за счет дополнительных взносов на сумму 38,565 млрд гривен", - приводит агентство информацию от Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. При этом уточняется, что номинальная стоимость одной акции - 280 гривен, а рыночная - 0,168 гривен.

Правительство Украины после заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины в декабре прошлого года приняло решение о национализации Приватбанка, крупнейшими акционерами которого были днепропетровские бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. В Нацбанке (НБУ) тогда заявляли, что государство было вынуждено пойти на такие меры для стабилизации финансовой ситуации в стране.

Министерство финансов и Фонд гарантирования вкладов физических лиц Украины 22 декабря подписали договор о продаже всех акций Приватбанка. Теперь их владельцем является государство в лице Министерства финансов. 23 июня Минфин принял решение о докапитализации Приватбанка. На первом этапе, как заявлял глава ведомства Александра Данилюка, будет вложено $865 млн.

Ранее пресс-служба НБУ сообщила, что регулятор начал принудительную реструктуризацию задолженности бывших собственников Приватбанка. В ведомстве напомнили, что срок добровольной реструктуризации истек 1 июля.

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