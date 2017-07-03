СМИ: в ФРГ задержан подозреваемый в планировании преступлений во время саммита G20

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Полиция ФРГ задержала 30-летнего жителя города Росток (федеральная земля Мекленбург-Передняя Померания), подозреваемого в планировании преступлений во время предстоящего саммита Группы двадцати в Гамбурге. Об этом сообщила в понедельник немецкая версия газеты Local со ссылкой на местные правоохранительные органы.
По ее информации, сотрудники правоохранительных органов провели обыски в двух квартирах в Ростоке, а также в апартаментах в районе Хоэнфельде в Гамбурге и гараже в городе Бад-Доберан (федеральная земля Мекленбург-Передняя Померания), в результате которых было обнаружено и изъято большое количество оружия. Офицеры полиции нашли также нелегальную и легальную пиротехнику, наполненные горючей жидкостью емкости, а также химикаты.
Отмечается, что вместе с подозреваемым был также задержан мужчина 26 лет, который однако позже был отпущен. 30-летний житель Ростока останется под стражей до 10 июля, ему грозит обвинение в нарушении закона о хранении оружия и взрывчатых веществ. Также существует вероятность предъявления обвинений в создании преступной организации.
Как добавляет газета Bild, задержанный был членом леворадикальных формирований.
В воскресенье в полиции Гамбурга сообщили, что не менее 8 тысяч человек вышли на улицы города в знак протеста против политики стран G20. Данные организаторов сильно отличаются - по их версии, речь шла о 25 тысячах манифестантов. Отмечалось, что акция прошла мирно.
Саммит G20 пройдет в Гамбурге 7-8 июля, правоохранительные органы готовятся к большому числу демонстраций с участием антиглобалистов, анархистов и представителей других политических течений. Самая крупная - G20 not welcome here ("Двадцатке" здесь не рады") - запланирована на 8 июля и, как ожидается, соберет до 150 тыс. человек. По оценке стражей порядка, в Гамбург на время проведения саммита среди прочих прибудут около 8 тыс. человек, которых правоохранители и контрразведка считают левыми радикалами. Порядок в городе в эти дни будут охранять 20 тыс. полицейских со всей страны.