Эксперт: саммит G20 в ФРГ - идеальная площадка для встречи президентов США и России

НЬЮ-ЙОРК, 3 июля. /ТАСС/. США и России есть, что подробно обсудить. И саммит Группы двадцати в Гамбурге станет идеальной площадкой для этого. Такое мнение высказал в опубликованной в понедельник телекомпанией CNN статье вице-президент вашингтонского Центра анализа европейской политики Эдвард Лукас.

"Нам [США и России] нужно провести переговоры. В этом мнении Соединенные Штаты и Россия сходятся. В этом смысле предстоящий саммит G20 в Гамбурге предоставляет идеальную возможность, так как позволяет проводить любые встречи, от полноформатных заседаний до неформальных бесед, в которые обе стороны вкладывают минимальный политический капитал", - отмечает политолог.

По его оценке, лидеры РФ и США могут обсудить такие требующие неотложного внимания темы, как обеспечение безопасности в зонах патрулирования вооруженных сил двух стран, урегулирование в Сирии и на Украине, проведение учений НАТО близ границ России, режим контроля за ядерными вооружениями и многое другое. "Если добавить к этому санкции, шпионские войны и разногласия по Арктике, то тем хватит на серию саммитов, а не на один", - полагает эксперт.

Лукас критически оценивает способность президента Дональда Трампа добиться практических результатов в Гамбурге и объясняет свой прогноз тем, что "за последние шесть месяцев США разбазарили свой престиж на мировой арене почти невиданным в современной истории образом". Эксперт напоминает о результатах недавнего опроса Исследовательского центра Пью, согласно которым, президент России Владимир Путин пользуется в мире большим доверием, чем Трамп.

"Отсутствие ведущей роли Америки достойно сожаления, но не смертельно", - считает Лукас. "Если он [Трамп] попытается пойти на уступки [Москве], то станет объектом яростной атаки [союзников по НАТО]. Если он решится даже на недолгие дипломатические переговоры, то союзники обвинят его в предательстве. Если он не предпримет ничего, то подорвет свой имидж мастера сделок", - полагает эксперт.

Он считает наиболее вероятным то, что президент США явится на саммит G20 "гротескно неподготовленным и добьется сумбурных результатов".

Как заявил журналистам в понедельник помощник российского лидера Юрий Ушаков, Кремль рассчитывает, что темами предстоящей в Гамбурге встречи президентов РФ и США станут отношения двух стран, ситуация в Сирии и на Украине, борьба с терроризмом и другие вопросы, требующие сотрудничества Москвы и Вашингтона. "Есть и много других тем, которые мы готовы обсудить", - продолжил Ушаков, пояснив, что речь идет в частности обо "всей региональной тематике", о теме контроля за вооружениями и о двусторонних отношениях.