Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.07:
$ 58.97
€ 67.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эксперт: саммит G20 в ФРГ - идеальная площадка для встречи президентов США и России

Международная панорама
3 июля, 23:51 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 3, июля. /ТАСС

Эдвард Лукас также считает, что Дональд Трамп явится на саммит G20 "гротескно неподготовленным и добьется сумбурных результатов"

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 3 июля. /ТАСС/. США и России есть, что подробно обсудить. И саммит Группы двадцати в Гамбурге станет идеальной площадкой для этого. Такое мнение высказал в опубликованной в понедельник телекомпанией CNN статье вице-президент вашингтонского Центра анализа европейской политики Эдвард Лукас.

"Нам [США и России] нужно провести переговоры. В этом мнении Соединенные Штаты и Россия сходятся. В этом смысле предстоящий саммит G20 в Гамбурге предоставляет идеальную возможность, так как позволяет проводить любые встречи, от полноформатных заседаний до неформальных бесед, в которые обе стороны вкладывают минимальный политический капитал", - отмечает политолог.

По его оценке, лидеры РФ и США могут обсудить такие требующие неотложного внимания темы, как обеспечение безопасности в зонах патрулирования вооруженных сил двух стран, урегулирование в Сирии и на Украине, проведение учений НАТО близ границ России, режим контроля за ядерными вооружениями и многое другое. "Если добавить к этому санкции, шпионские войны и разногласия по Арктике, то тем хватит на серию саммитов, а не на один", - полагает эксперт.

Лукас критически оценивает способность президента Дональда Трампа добиться практических результатов в Гамбурге и объясняет свой прогноз тем, что "за последние шесть месяцев США разбазарили свой престиж на мировой арене почти невиданным в современной истории образом". Эксперт напоминает о результатах недавнего опроса Исследовательского центра Пью, согласно которым, президент России Владимир Путин пользуется в мире большим доверием, чем Трамп.

"Отсутствие ведущей роли Америки достойно сожаления, но не смертельно", - считает Лукас. "Если он [Трамп] попытается пойти на уступки [Москве], то станет объектом яростной атаки [союзников по НАТО]. Если он решится даже на недолгие дипломатические переговоры, то союзники обвинят его в предательстве. Если он не предпримет ничего, то подорвет свой имидж мастера сделок", - полагает эксперт.

Он считает наиболее вероятным то, что президент США явится на саммит G20 "гротескно неподготовленным и добьется сумбурных результатов".

Как заявил журналистам в понедельник помощник российского лидера Юрий Ушаков, Кремль рассчитывает, что темами предстоящей в Гамбурге встречи президентов РФ и США станут отношения двух стран, ситуация в Сирии и на Украине, борьба с терроризмом и другие вопросы, требующие сотрудничества Москвы и Вашингтона. "Есть и много других тем, которые мы готовы обсудить", - продолжил Ушаков, пояснив, что речь идет в частности обо "всей региональной тематике", о теме контроля за вооружениями и о двусторонних отношениях.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Саммит G20 в Гамбурге
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
"Мой любимый Карден"
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
4
В Лондоне десятки тысяч человек вышли на улицу с требованием отставки правительства Мэй
Королева Великобритании Елизавета II
14
Brexit в центре внимания - королева Великобритании представила программу правительства
9
Почти $1,5 тыс. за метр кирпичей: как реконструируют Великую Китайскую стену
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: Тиллерсон заверил Гутерриша, что судьба Асада будет зависеть от России
2
Главу отделения Сбербанка в Чечне подозревают в незаконном обналичивании 1 млрд рублей
3
Несчастные случаи и кораблекрушения с жертвами на водоемах России. Досье
4
В МВД разъяснили изменения в правилах о перевозке детей
5
Пучков: в июле на территории РФ прогнозируются природные катаклизмы
6
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
7
В Бостоне автомобиль врезался в толпу
Темы дня
Загрузка...
Реклама