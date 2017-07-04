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Вице-премьер Японии извинился за нарушение правил поведения министров

Международная панорама
4 июля, 6:45 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 4, июля. /ТАСС

По данным агентства Kyodo, Таро Асо приобрел абонемент в гольф-клуб, что запрещено делать во время пребывания на посту. Это считается дорогостоящей инвестицией

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ТОКИО, 4 июля. /ТАСС/. Вице-премьер, министр финансов Японии Таро Асо во вторник принес извинения за приобретение в прошлом году членства в гольф-клубе, что является нарушением правил поведения японских министров. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции в Токио.

"Я хочу извиниться за свою невнимательность", - сказал он.

По данным агентства Kyodo, Асо приобрел абонемент в гольф-клуб у своего знакомого. Сейчас вице-премьер пытается вернуть его обратно, при этом, как заверяют представители его ведомства, он не получит никакой выгоды. Цена клубной карты не разглашается.

Согласно правилам поведения японских министров, вступившим в силу в 2001 году, им "следует воздерживаться" от покупки членства в гольф-клубах во время нахождения на посту, это считается дорогостоящей инвестицией. Если таковое у них имелось до вступления в должность, его необходимо указывать в ежегодной финансовой декларации. То же самое касается вложений в недвижимость и акции. Вместе с тем какого-либо наказания за нарушение этих правил не предусмотрено.

В последнее время правящую в Японии Либерально-демократическую партию (ЛДП) сотрясают многочисленные скандалы. В середине июня Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий признало факт наличия документов, свидетельствующих о том, что премьер-министр страны Синдзо Абэ оказывал неподобающую поддержку коммерческому проекту своего близкого друга Котаро Какэ. Позднее еженедельник "Синтё" в своей статье утверждал, что замгенсека ЛДП Хакубун Симомура получил 2 млн иен (около $18 тыс.) от компании, которая принадлежит Какэ.

27 июня скандал разгорелся вокруг министра обороны Томоми Инады, которая своими неаккуратными высказываниями о поддержке кандидата на выборах в законодательное собрание Токио от имени ведомства и Сил самообороны, по мнению оппозиции, нарушила сразу несколько законов.

Демократическая партия и ряд более мелких политических объединений настойчиво требовали ее отставки и экстренного созыва парламента.

На фоне этого рейтинг поддержки Абэ резко опустился и сейчас находится на уровне 42%.

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