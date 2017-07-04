Си Цзиньпин: "Двадцатка" должна продолжать делать ставку на развитие мировой торговли

БЕРЛИН, 4 июля. /ТАСС/. Китай рассчитывает, что страны Группы двадцати продолжат способствовать открытости мировой экономики и развитию торговли. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в авторской статье, написанной для немецкой газеты Welt и опубликованной во вторник.

"Мы надеемся, что G20 и в будущем будет привержена открытой мировой экономике. Глобализация экономики придала динамику мировому экономическому росту. Она способствовала росту обмена товарами и капиталом, техническому и научному прогрессу, контактам между гражданами всех стран", - говорится в статье.

Си Цзиньпин подчеркнул, что "двадцатка" должна продолжать искать решения по актуальным вопросам в области экономики. Группа двадцати должна "придерживаться международного торгового порядка" под началом Всемирной торговой организации, полагает председатель КНР.

7-8 июля в немецком Гамбурге состоится саммит "двадцатки". Наблюдатели полагают, что на нем в очередной раз проявятся разногласия с США по ряду вопросов, как уже было на недавних саммитах НАТО и G7. Как говорила в понедельник канцлер ФРГ Ангела Меркель, она убеждена, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп по итогам встречи не изменит свой подход к вопросам климата и международной торговли.