Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.07:
$ 58.97
€ 67.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Си Цзиньпин: "Двадцатка" должна продолжать делать ставку на развитие мировой торговли

Международная панорама
4 июля, 10:47 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 4, июля. /ТАСС

Председатель КНР также подчеркнул, что "двадцатка" должна продолжать искать решения по актуальным вопросам в области экономики

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 4 июля. /ТАСС/. Китай рассчитывает, что страны Группы двадцати продолжат способствовать открытости мировой экономики и развитию торговли. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в авторской статье, написанной для немецкой газеты Welt и опубликованной во вторник.

"Мы надеемся, что G20 и в будущем будет привержена открытой мировой экономике. Глобализация экономики придала динамику мировому экономическому росту. Она способствовала росту обмена товарами и капиталом, техническому и научному прогрессу, контактам между гражданами всех стран", - говорится в статье.

Си Цзиньпин подчеркнул, что "двадцатка" должна продолжать искать решения по актуальным вопросам в области экономики. Группа двадцати должна "придерживаться международного торгового порядка" под началом Всемирной торговой организации, полагает председатель КНР.

7-8 июля в немецком Гамбурге состоится саммит "двадцатки". Наблюдатели полагают, что на нем в очередной раз проявятся разногласия с США по ряду вопросов, как уже было на недавних саммитах НАТО и G7. Как говорила в понедельник канцлер ФРГ Ангела Меркель, она убеждена, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп по итогам встречи не изменит свой подход к вопросам климата и международной торговли.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Саммит G20 в Гамбурге
Персоны
Си Цзиньпин
Страны
Китай
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
4
В Лондоне десятки тысяч человек вышли на улицу с требованием отставки правительства Мэй
Королева Великобритании Елизавета II
14
Brexit в центре внимания - королева Великобритании представила программу правительства
9
Почти $1,5 тыс. за метр кирпичей: как реконструируют Великую Китайскую стену
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Известия": Госдума может увеличить порог задолженности для запрета выезда за рубеж
2
Помощник начальника УФСИН Дагестана найден мертвым в своем кабинете
3
Ученым у берегов Камчатки впервые удалось снять нападение косаток на 12-метрового кита
4
СМИ: археологи обнаружили на востоке Китая останки "великанов" возрастом 5 тыс. лет
5
В МВД разъяснили изменения в правилах о перевозке детей
6
Спасатели нашли тело последнего погибшего на уральском озере Максимка
7
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
Темы дня
Загрузка...
Реклама