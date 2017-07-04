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Юнкер назвал Европарламент посмешищем из-за Мальты

Международная панорама
4 июля, 14:16 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 4, июля. /ТАСС

На слушания, посвященные председательству Мальты в ЕС, пришли "порядка трех десятков депутатов" из 750, что, по мнению главы Еврокомиссии, говорит о неуважении к этой стране

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Председатель Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер

© EPA/PATRICK SEEGER

ПАРИЖ, 4 июля. /ТАСС/. Председатель Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер подверг острой критике депутатов Европейского парламента (ЕП) за их отношение к работе. С критическими комментариями он выступил во вторник на пленарной сессии ЕП в Страсбурге, вызвав жесткий ответ со стороны спикера Европарламента Антонио Таяни.

"Господин председатель, господин премьер-министр, Европейский парламент смешон. Очень смешон. Я приветствую тех, кто соизволил присутствовать в зале, но тот факт, что на этих дебатах сидят порядка трех десятков депутатов (из 750 - прим. ТАСС), в достаточной мере показывает, что парламент несерьезен", - заявил Юнкер на слушаниях, посвященных подведению итогов председательства в ЕС Мальты.

YouTube/EURACTIV

Как подчеркнул Юнкер, своим отношением евродепутаты фактически продемонстрировали пренебрежение к Мальте, которую на сессии представлял премьер-министр Джозеф Мускат, с нескрываемой ухмылкой слушавший это заявление главы ЕК. "Хотел сказать вам сегодня: если бы господин Мускат был госпожой [канцлером ФРГ Ангелой] Меркель, что несколько трудно представить, или господином [президентом Франции Эмманюэлем] Макроном, что представить легче, у нас бы тут был полный зал. Парламент совершенно смешон", - сказал Юнкер, переходя с французского на английский, активно жестикулируя и задевая микрофон.

На этом моменте выступающего резко перебил спикер Европарламента Антонио Таяни, высказавшийся по-итальянски. "Прошу вас, господин председатель, проявить более уважительное отношение. Прошу вас, вы можете критиковать парламент, но не комиссия должна контролировать парламент, а парламент должен контролировать комиссию", - указал он. Ремарка Таяни была встречена редкими аплодисментами присутствовавших в зале евродепутатов.

"В зале пленарных заседаний только несколько депутатов для контроля за комиссией, вы смешны", - парировал Юнкер. "Я хотел отдать должное мальтийскому председательству", - продолжал глава Еврокомиссии, однако его тут же вновь перебил Таяни. На еще более повышенных тонах, уже прямо обращаясь к Юнкеру на французском языке, он потребовал "использовать иной лексикон". "Мы не смешны", - подчеркнул спикер.

"Я больше никогда не буду посещать встречи подобного рода", - ответил Юнкер. "Комиссия, - продолжил он, - находится под контролем парламента, но и парламент должен уважать даже председательство самых малых стран, чего парламент не делает. Я хотел отдать должное мальтийскому правительству и его премьер-министру, он проделал отличную работу, как и все мальтийские министры и гражданские служащие. Отличная работа, спасибо".

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Юнкер, Жан-Клод
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