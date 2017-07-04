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Египет продлил режим чрезвычайного положения

Международная панорама
4 июля, 19:49 UTC+3 КАИР КАИР 4, июля. /ТАСС

Чрезвычайное положение в стране было введено в апреле после терактов в христианских храмах, унесших жизни около 50 человек

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КАИР, 4 июля. /ТАСС/. Египетский парламент (Палата представителей) утвердил решение президента Абдель Фаттаха ас-Сиси о продлении чрезвычайного положения в стране сроком на три месяца. Об этом во вторник сообщил спикер Палаты Али Абдель Аль.

По его словам, "официально режим ЧП продлевается со вторника, 4 июля нынешнего года".

22 июня правительство Египта одобрило продление режима чрезвычайного положения в стране на три месяца, утвердив соответствующий указ президента республики.

Чрезвычайное положение с возможностью продления было введено в апреле после терактов в христианских храмах, унесших жизни около 50 человек. Уже в условиях действующего режима ЧП, в мае, экстремисты расстреляли автобус с коптами, ехавшими на экскурсию в монастырь в провинции Эль-Минья.

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