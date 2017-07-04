Администрация Трампа провела внеплановое совещание по ответу на запуск в КНДР

НЬЮ-ЙОРК, 4 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп может пойти на "взвешенную реакцию", если Пентагон придет к заключению, что КНДР осуществила во вторник запуск именно межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Как сообщила телекомпания CNN, об этом говорилось во вторник на внеплановом совещании представителей спецслужб, министерства обороны и Госдепартамента.

"Заявление [Пхеньяна] воспринято крайне серьезно", - приводит телекомпания слова своего источника в администрации президента США. По данным источника, во время совещания обсуждались варианты дальнейших действий Вашингтона, если информация о запуске северокорейской МБР подтвердится. В этом случае задача состоит в том, чтобы Трамп санкционировал "взвешенный ответ", например, введением дополнительных санкций в отношении КНДР или направлением войск, кораблей или самолетов в район Корейского полуострова.

По данным CNN, окончательно никаких решений на совещании не принималось. Пентагон в настоящий момент собирает как можно более полную разведывательную информацию о пуске.

Ранее во вторник Центральное телевидение КНДР объявило о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". В заявлении отмечалось, что максимальная высота полета ракеты составила 2802 км, она пролетела 933 км.

14 мая КНДР провела запуск баллистической ракеты, которая пролетела около 800 км и упала в 400 км от основной территории Японии за пределами ее исключительной экономической зоны. Тогда максимальная высота ее полета составила около двух тысяч км. Также отмечалось, что она может принадлежать к новому типу вооружений.