Более 40 штатов проигнорировали запросы Комиссии по нарушениям на выборах в США

НЬЮ-ЙОРК, 4 июля. /ТАСС/. Сорок один из 50 штатов США не предоставил информацию Комиссии по расследованию нарушений на выборах в США, сформированной в мае решением президента Дональда Трампа для борьбы с различными махинациями на выборах федерального уровня. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN, подведя итоги своих запросов, направленных органам власти на местах.

Должностные лица и руководители избирательных комиссий в более 40 штатах отказались выполнить просьбу предоставить имена, адреса, даты рождения, партийную принадлежность зарегистрированных избирателей. Ранее сообщалось о том, что запрос комиссии проигнорировали около 20 штатов страны.

В мае Трамп подписал указ о формировании двухпартийной комиссии, призванной разобраться с любыми возможными нарушениями на выборах. Члены данной структуры, в частности, ищут пути борьбы с "неподобающей регистрацией" избирателей, "ненадлежащим голосованием, мошеннической регистрацией" лиц, выдающих себя за имеющих право голоса, "мошенническим голосованием и подавлением голосования", пояснили ранее в Белом доме. Руководит работой комиссии вице-президент США Майкл Пенс.

Структура должна представить президенту соответствующий доклад, в котором будут обозначены сильные и слабые стороны избирательной системы США. Деятельность комиссии будет прекращена через 30 дней после того, как она предоставит главе государства отчет.

Победивший на выборах Дональд Трамп неоднократно заявлял о том, что у него достаточно веских оснований считать, что не менее 3 млн человек проголосовали незаконно на выборах 8 ноября 2016 года. Республиканец неоднократно предупреждал о решимости "провести широкомасштабное расследование фальсификаций на выборах". По его данным, в результате различных махинаций миллионы голосов были незаконно занесены в актив его бывшей соперницы Хиллари Клинтон.