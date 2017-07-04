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WSJ: спецпрокурор проверит причастность "русской мафии" к нарушениям на выборах в США

Международная панорама
4 июля, 21:10 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 4, июля. /ТАСС

По данным издания, Роберт Мюллер планирует изучить связи лиц из окружения Дональда Трампа с российскими олигархами, которые обладают контактами в криминальном мире

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НЬЮ-ЙОРК, 4 июля. /ТАСС/. Специальный прокурор Роберт Мюллер в рамках расследования распорядился проверить контакты российской организованной преступности на предмет соучастия в приписываемых Москве попытках вмешательства в ход предвыборной кампании в США 2016 года. Об этом сообщила во вторник американская газета The Wall Street Journal.

По сведениям ее источников, Мюллер набирает в свою команду американских юристов, которые специализируются на уголовных делах членов "русской мафии", под которой в США подразумевают преступников из России и других бывших советских республик. Спецпрокурор также преследует цель изучить связи лиц из окружения президента США Дональда Трампа с российскими олигархами, которые обладают контактами как в криминальном мире, так и во властных структурах РФ, утверждает издание.

ФБР США ведет расследование по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российского правительства повлиять на президентские выборы 2016 года, а также связанных с этим вопросов. Параллельно разбирательства на эту тему проводят спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США. В середине мая американский Минюст объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера специальным прокурором для расследования предполагаемого вмешательства РФ в выборы. Это решение поддержали многие республиканцы и демократы в Конгрессе США.

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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Трамп, Дональд Мюллер, Роберт
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