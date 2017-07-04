В Молдавии разыскивают экс-президента Приднестровья Шевчука

КИШИНЕВ, 4 июля. /ТАСС/. Власти Молдавии разыскивают бывшего президента непризнанного Приднестровья Евгения Шевчука, который уехал в Кишинев, объяснив это готовящимся на него покушением. Как сообщил глава МВД республики Александр Жиздан журналистам, правоохранители пытаются установить его местонахождение по собственной инициативе, отреагировав на публикации в прессе и в социальных сетях.

По словам министра, по делу о попытке покушения на бывшего лидера Тирасполя возбуждено уголовное дело. "Мы хотим заслушать Евгения Шевчука. Расследование покажет, следует ли ему предоставить статус защищаемого лица или нет", - сказал Жиздан, отметив, что "пока по этому делу никто не обращался".

Ранее вице-премьер по реинтеграции Молдавии Георге Бэлан заявил, что молдавские власти не выдадут Шевчука, против которого в Приднестровье открыты уголовные дела. Он объяснил это тем, что между двумя берегами Днестра нет соглашения об экстрадиции.

Со своей стороны, председатель Следственного комитета Приднестровья Вячеслав Брынзарь заявил, что Шевчук, который уехал в Молдавию после открытых против него уголовных дел и снятия парламентом неприкосновенности, может быть осужден заочно. Вместе с тем он выразил надежду, что бывший глава Приднестровья вернется и даст показания следственным органам. Шевчуку, который руководил Приднестровьем с 2011 по 2016 год, грозит наказание в виде 12 лет тюрьмы. В его доме, квартире и доме родителей были проведены обыски.

Сам Шевчук вину не признает и заявил, что вынужден покинуть Приднестровье из-за готовившегося на него покушения. Кроме того, он назвал решение властей возбудить против него уголовные дела и снять неприкосновенность "заказной провокацией". По данным молдавских СМИ, бывший лидер Тирасполя и его супруга Нина Шевчук, занимавшая пост главы МИД, живут в Кишиневе, в квартире, которую они приобрели ранее.

Сейчас парламент Приднестровья контролируется находившейся в оппозиции к Шевчуку партией "Обновление". После победы на выборах президента Вадима Красносельского против ряда чиновников из прежней президентской команды были возбуждены уголовные дела. В частности, под следствием оказались бывшие руководители Комитета государственной безопасности Николай Земцов, Таможенного комитета Юрий Гервазюк и Приднестровского республиканского банка Эдуард Косовский.