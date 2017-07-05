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Пять человек погибли в результате взрыва ракеты на пляже в Ливии

Международная панорама
5 июля, 7:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

По данным министерства здравоохранения страны, пострадали 25 человек

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. По меньшей мере пять человек погибли и 25 пострадали в результате взрыва ракеты на одном из пляжей столицы Ливии, Триполи. Об этом сообщило в среду агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

По его сведениям, взрыв произошел на прибрежной полосе недалеко от аэропорта на востоке города. Информации о возможных исполнителях обстрела не приводится.

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