Пять человек погибли в результате взрыва ракеты на пляже в Ливии

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. По меньшей мере пять человек погибли и 25 пострадали в результате взрыва ракеты на одном из пляжей столицы Ливии, Триполи. Об этом сообщило в среду агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
По его сведениям, взрыв произошел на прибрежной полосе недалеко от аэропорта на востоке города. Информации о возможных исполнителях обстрела не приводится.