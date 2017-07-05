Spiegel: Бундесверу запретили носить форму в Гамбурге во время саммита G20

БЕРЛИН, 5 июля. /ТАСС/. Министерство обороны ФРГ предупредило всех военнослужащих Бундесвера, дислоцированных в Гамбурге и его окрестностях, об угрозе нападения на них со стороны противников саммита G20, который пройдет в городе 7-8 июля. Как сообщило в среду издание Spiegel, солдатам и офицерам в этой связи запрещено носить форму за пределами казарм с 5 по 9 июля.

Во всех гарнизонах усилены меры безопасности. В инструкции минобороны, выдержки из которой приводит Spiegel, говорится о том, что, по данным военной контрразведки ФРГ (МАД), существует опасность того, что "солдаты в форме могут стать целью спонтанных нападений со стороны участников протестных акций из числа левых экстремистов". Кроме того, оборонное ведомство распорядилось убрать все военные автомобили с улиц в предусмотренные для них места в гарнизонах, чтобы не провоцировать демонстрантов. Не исключены попытки блокировать подъезды к базам и казармам.

МАД исходит из того, что протесты в Гамбурге станут центром притяжения готовых пойти на насилие левых радикалов со всей Европы, в том числе из Греции, Испании и Италии. По оценке военной разведки, в их планы входит срыв работы саммита G20, блокада улиц и логистических путей, порта, возможны нападения на городскую инфраструктуру. Всего во время встречи "двадцатки" в Гамбург могут прибыть до 10 тыс. агрессивно настроенных демонстрантов, предупредила МАД.

За безопасность саммита отвечает полиция. Бундесвер оказывает ей всяческую поддержку, в том числе логистическую. Во время саммита люфтваффе (военно-воздушные силы ФРГ) осуществляет наблюдение в воздушном пространстве, истребители ВВС готовы в любую минуту подняться в воздух в случае обнаружения подозрительных объектов. Кроме того, Бундесвер держит наготове десантный катер, который будет дежурить у Эльбской филармонии, где вечером 7 июля для лидеров стран G20 будет дан концерт.

Особое беспокойство у МАД вызывают дроны, которые могут использовать демонстранты. До сих пор эффективного средства противодействия им у правоохранительных органов нет, отметил Spiegel.