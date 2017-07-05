Генсек ЛАГ: РФ ответила на все вопросы, волнующие организацию

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Российская сторона дала ответы на все вопросы, интересующие Лигу арабских государств (ЛАГ). Об этом заявил в среду генеральный секретарь ЛАГ Ахмед Абу аль-Гейт на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
"Спасибо за нашу дискуссию, в ходе которой от российской стороны были получены ответы на все вопросы, волнующие ЛАГ", - сказал он. Генеральный секретарь ЛАГ отметил, что переговоры прошли в очень хорошем ключе.
"Со своей стороны как генсек ЛАГ я говорил со всей открытостью, в том числе и о проблеме Палестины, о том, как можно ее преодолеть и предложить условия для создания независимого палестинского государства", - заметил Абу аль-Гейт. "Мы также затронули проблематику сирийского кризиса, - добавил он. - С российской стороны были получены заверения, что зоны деэскалации, обсуждение которых сейчас ведется, будут приводить к объединению сирийского государства, а не наоборот".
По словам генсека, в ходе переговоров обсуждались вопросы, касающиеся ситуации с Катаром и кризиса в Ливии, а также пути решения этих конфликтов.
"Я согласился со своим другом Сергеем Лавровым в том, что необходимо продолжать борьбу с терроризмом в рамках всех возможных организаций как на региональном, так и на международном уровне", - заявил генеральный секретарь.
"Что касается отношений между Россией и ЛАГ, то мы стремимся укреплять и развивать их, в том числе в рамках программы, которая разработана на 2016-2018 гг. Также способствуем тому, чтобы контакты непосредственно наших министров иностранных дел были как можно более частыми", - заключил он.