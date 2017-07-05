СМИ: в Турции задержаны шестеро боевиков ИГ, планировавших теракт против оппозиции

АНКАРА, 5 июля. /ТАСС/. Силы безопасности Турции предотвратили теракт экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), в ходе которого боевики планировали атаковать "Марш справедливости", организованный главной оппозиционной Народно-республиканской партией (НРП). Об этом сообщила в среду газета Hurriet.

По ее данным, сотрудники полицейского управления провинции Кайсери задержали во вторник шестерых террористов ИГ. Выйти на их след удалось благодаря полученным разведданным. Было установлено, что двое из экстремистов взяли в аренду минивэн, который собирались использовать для теракта.

По словам губернатора провинции Сулеймана Камчы, "террористы планировали устроить провокацию, развесив флаги правительственной Партии справедливости и развития на микроавтобус".

Лидер НРП Кемаль Кылычдароглу вместе со своими сторонниками 15 июня отправился пешком из Анкары в Стамбул в знак протеста против ареста однопартийца Эниса Бербероглу.