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Представители Киева в политподгруппе отказались обсуждать "формулу Штайнмайера"

Международная панорама
5 июля, 16:54 UTC+3 ЛУГАНСК ЛУГАНСК 5, июля. /ТАСС

Представитель ЛНР Родион Мирошник отметил, что позиция переговорщиков от Украины такова, что впору создавать группу по согласованию позиций внутри самой украинской делегации

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ЛУГАНСК, 5 июля. /ТАСС/. Представители Украины в политической подгруппе контактной группы в ходе сегодняшней встречи в Минске отказались обсуждать "формулу Штайнмайера", определяющую пути вступления в силу особого статуса Донбасса. Об этом в среду ТАСС заявил представитель провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе Родион Мирошник.

"Украинская сторона снова отказалась согласовать механизм вступления в силу особого статуса народных республик Донбасса, так называемую формулу Штайнмайера", - сказал он.

Мирошник отметил, что "позиция переговорщиков от Украины такова, что впору создавать группу по согласованию позиций внутри самой украинской делегации". Он рассказал, что представители Киева в политподгруппе отказываются рассматривать "формулу Штайнмайера", ссылаясь на то, что она рассматривается в нормандском формате.

"Формула Штайнмайера" дважды согласована лидерами нормандского формата, в том числе президентом Украины, поручение рассматривать "формулу Штайнмайера" в рабочей группе дано контактной группой, в том числе представителем Украины, повестка дня группы, в которой первым пунктом значится "формула Штайнмайера", утверждена контактной группой, в том числе представителем Украины", - напомнил представитель ЛНР.

"Киев стремится к хождению по кругу и откровенному игнорированию выполнения взятых на себя обязательств", - заявил Мирошник.

Предложенная в конце 2015 года тогдашним главой МИД Германии Франк-Вальтером Штайнмайером формула урегулирования конфликта в Донбассе предполагает введение в действие украинского закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день проведения местных выборов в Донбассе и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об их итогах.

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