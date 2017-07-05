Reuters: сторонники правительства Венесуэлы проникли на территорию парламента

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Группа сторонников правительства Венесуэлы в среду проникла на территорию парламента страны, который контролирует оппозиция.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на очевидцев событий.

Несколько десятков человек проникли на территорию сквера, окружающего здание законодательного органа в тот момент, кода там проходило заседание по случаю отмечаемого в среду национального праздника, Дня независимости.

Между сторонниками правительства и оппозиционными депутатами возникла потасовка, в которой двое законодателей получили травмы. Сторонники властей бросали петарды на территорию парламентского комплекса.

В результате выборов, состоявшихся в конце 2015 года, большинство в венесуэльском парламенте получила оппозиция. В апреле 2017 года Верховный суд страны принял решение о расширении полномочий президента Николаса Мадуро и ограничении функций парламента. Это стало причиной для начала самых крупных за последние годы акций протеста, организуемых оппозицией.

Ситуация обострилась после того, как в начале мая глава государства объявил о созыве Конституционной ассамблеи (КА), причем без проведения предварительного референдума. Этот орган может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон страны. Выборы в КА намечены на 30 июля.

За время протестов погибли порядка 90 человек, пострадали свыше 1,4 тысячи, в том числе около 300 сотрудников правоохранительных органов и Национальной гвардии. Более 3,2 тысячи человек были задержаны.