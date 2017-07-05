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Киев настаивает на возвращении к линии соприкосновения в Донбассе 2014 года

Международная панорама
5 июля, 19:32 UTC+3 МИНСК МИНСК 5, июля. /ТАСС

Украинская сторона во время переговоров настаивала на отмене всех "нелегитимных решений"

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МИНСК, 5 июля. /ТАСС/. Украинская сторона в ходе заседания контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе потребовала вернуться к линии соприкосновения сторон, определенной меморандумом от 19 сентября 2014 года. Об этом в среду сообщила Дарья Олифер - пресс-секретарь представителя Киева в группе Леонида Кучмы.

"Украинская сторона ставит вопрос о возвращении под контроль Украины территорий, захваченных незаконными вооруженными формированиями в нарушение минского меморандума от 19 сентября 2014 года, и о возвращении незаконных вооруженных формирований к минской линии 19 сентября 2014 года", - написала Олифер в Facebook.

Кроме того, по ее словам, украинская сторона во время переговоров настаивала "на отмене всех нелегитимных решений, в том числе относительно так называемой линии соприкосновения, официальной денежной единицы и налоговой системы".

19 сентября 2014 года в Минске членами контактной группы был подписан меморандум, предусматривающий договоренности о двухстороннем прекращении применения оружия и формировании зон безопасности. Однако за время конфликта в Донбассе линия разграничения менялась на разных участках, устанавливались новые участки разведения сторон. Киев неоднократно на заседаниях в Минске ставил вопрос о возврате к линии 2014 года.

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