Премьер Сербии заявила, что уважает многолетние связи и дружбу с Россией

БЕЛГРАД, 5 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич уважает многолетние связи с Россией и считает Москву важным партнером Белграда. Такое заявление премьер сделала в ходе встречи с послом России в Сербии Александром Чепуриным, сообщает в среду пресс-служба кабмина.

"Председатель правительства Ана Брнабич в беседе с послом России Александром Чепуриным заявила, что Россия - важный партнер Сербии. Брнабич подчеркнула, что исключительно уважает многолетние связи и дружбу с Россией, и выразила желание, чтобы сотрудничество с Москвой расширилось в области исследований на межуниверситетском уровне", - сообщает пресс-служба правительства.

Чепурин подчеркнул заинтересованность России в дальнейшем развитии Сербии и желание инвестировать в сербскую экономику. Он также передал Брнабич поздравления от ее российского коллеги Дмитрия Медведева в связи с вступлением в должность премьера.

Перед встречей с российским послом Брнабич провела встречу с послом США в Сербии Кайлом Скоттом. "Скотт подчеркнул, что Сербия пользуется полной поддержкой США в продолжении процесса евроинтеграции и выразил готовность оказывать всю необходимую помощь в этом вопросе. Посол заявил, что очень верит в будущую работу премьера", - сообщила пресс-служба правительства Сербии.

Скандальные высказывания

Ранее во вторник Брнабич в интервью агентству Bloomberg заявила, что Сербия выберет Европейский союз, если будет поставлена перед выбором между связями с Россией и вступлением в ЕС. Отвечая на вопрос агентства, будет ли Белград и далее отказываться от введения санкций в отношении Москвы, Брнабич ответила, что не может этого обещать. После такого скандального для Сербии заявления со спецзаявлением пришлось выступить первому вице-премьеру и главе МИД Ивице Дачичу, курирующему всю внешнеполитическую активность Сербии. Дачич заявил, что Сербия не будет менять свою внешнюю политику и не позволит ставить себя перед выбором: Россия или ЕС.

Брнабич родилась в 1975 году в Белграде, получила диплом MBA университета Халла (Великобритания), более 10 лет работала с международными организациями, иностранными инвесторами. Она известна прозападными взглядами.

Ранее премьер Брнабич отрицала возможность введения антироссийских санкций и выступала за добрые отношения с Россией. Кандидатуру прозападного политика Брнабич на пост премьера предложил президент Сербии Александар Вучич, поручив ей укреплять отношения с Евросоюзом, Россией, Китаем и США.

В понедельник, находясь с визитом в Брюсселе, Вучич впервые за все время переговоров о евроинтеграции попросил ускоренного вступления Сербии в Евросоюз.