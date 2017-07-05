В результате нападения на парламент Венесуэлы пострадали не менее 10 человек

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Как минимум пять депутатов и семь сотрудников Национальной ассамблеи Венесуэлы в среду пострадали при нападении на парламент.

Кадры с места происшествия были опубликованы в социальной сети Twitter.

По мнению членов высшего законодательного органа, ответственность за случившееся несут проправительственные военизированные группировки, более известные как "колективос".

"Вооруженные члены группировок атаковали с оружием и газовыми гранатами Национальную ассамблею народа, - написал в своем Twitter депутат Ричард Бланко. - Нет Конституционной ассамблее". Известно, что один из депутатов - Америко де Грасиа - получил травму головы, и ему потребовалась экстренная помощь.

Председатель парламента Хулио Борхес сообщил в Twitter, что пострадали депутаты Армандо Армас, Америко де Грасиа, Нора Брачо, Луис Карлос Падилья и Леонардо Реньо. Парламентарий Мигель Писарро, в свою очередь, сообщил в Twitter, что всех раненых депутатов увезли кареты скорой помощи.

Hay compañeros gravemente heridos, ahora es cuando debemos seguir, por nuestra parte no vamos a dejar esto así, saldremos de este desastre pic.twitter.com/xXK8gL3uYO — Dip.Richard Blanco (@RichardBlancoOf) 5 июля 2017 г.

Представители исполнительной власти пока никак не прокомментировали инцидент, случившийся в День независимости страны. Глава государства Николас Мадуро присутствовал на военном параде в Каракасе.

С начала апреля в Венесуэле идут самые крупные за последние годы акции протеста, организуемые оппозицией. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия Мадуро и ограничивающие функции парламента, контролируемого его политическими оппонентами. Ситуацию усугубило решение президента созвать Конституционную ассамблею, не проводя при этом референдум, чтобы изменить основной закон страны.

За время политического противостояния погибли, по официальным данным, не менее 90 человек, пострадали около 1,5 тысяч, несколько тысяч оказались под стражей.