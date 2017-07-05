США пока не приняли решение о поставках оружия Украине

ВАШИНГТОН, 5 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты пока не приняли решение о поставках Украине вооружений, Вашингтон в курсе того, что желает получить Киев. Об этом сообщил в среду журналистам представитель Госдепартамента во время брифинга, проводившегося в формате телеконференции.

"США пока не приняли решений о поставках Украине оружия... Желание Украины нам понятно, мы продолжаем рассматривать вопрос", - сказал он.