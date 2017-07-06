Меркель в преддверии саммита G20 проведет переговоры с Трампом и Эрдоганом

БЕРЛИН, 6 июля. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель в преддверии саммита G20 проведет в Гамбурге в четверг переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Встреча намечена на 18:00 по местному времени (19:00 мск). Лидеры двух стран намерены обсудить совместную инициативу по борьбе с террористической угрозой, вопросы финансирования миротворческих миссий ООН и меры по сокращению миграционных потоков.

Ранее на этой неделе Меркель предположила, что Трамп вряд ли изменит свой подход к вопросам борьбы с изменением климата и международной торговли. Вместе с тем она отметила, что по некоторым темам точки зрения Берлина и Вашингтона совпадают. В частности, "высокая степень единства", по ее словам, есть по теме борьбы с международным терроризмом. Канцлер также считает, что при всех разногласиях стороны должны сохранять диалог.

Разногласия с США

Разногласия между Берлином и Вашингтоном в значительной мере усугубил состоявшийся в конце мая визит президента США в Европу и решение о выходе Соединенных Штатов из Парижского соглашения по климату. На саммите НАТО в Брюсселе Трамп потребовал от партнеров увеличения военных расходов. После саммита G7 на Сицилии Меркель и другие ведущие политики ФРГ заявили о том, что Европа должна полагаться только на себя и искать себе новых партнеров.

При этом, по словам Меркель, ЕС не должен отказываться от сотрудничества ни "с Россией, ни с каким-либо другим государством".

Разногласия с Турцией

В четверг Меркель должна встретиться с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Как отметил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, встреча состоится по инициативе Анкары.

В текущем году отношения двух стран осложнились несколькими факторами. В Турции продолжает находиться в СИЗО журналист немецкой газеты Welt Дениз Юджель, которого обвиняют в связях с террористами. Кроме того, Анкара не пускала немецких парламентариев на авиабазу Инджирлик, в ответ на это Берлин решил передислоцировать военнослужащих из Турции в Иорданию. Недавно власти ФРГ запретили Эрдогану публично выступить перед соотечественниками во время саммита G20.

Берлин неоднозначно относится к выступлениям турецких политиков на территории Германии: в частности, весной были отменены два мероприятия с участием министров из Турции, которые собирались агитировать в пользу конституционной реформы Эрдогана. В ФРГ проживают около 1,5 млн выходцев из Турции. На референдуме около двух третей из них проголосовали в поддержку реформы.

Позиция Эрдогана

В опубликованном в четверг интервью немецкому еженедельнику Die Zeit Эрдоган подверг резкой критике решение о запрете выступления, заявив, что "Германия совершает самоубийство". "ФРГ должна исправить эту ошибку", - сказал президент.

Он также выразил уверенность в том, что немецкие СМИ ведут кампанию с целью очернить его страну и поддерживают террористов. "Если мы зададимся вопросом, почему наши отношения с Германией трещат по швам, то я ясно скажу: немецкие СМИ ведут кампанию против нас, частью которой являются беседы с террористами", - отметил Эрдоган.

По его словам, Берлин, отказываясь выдать Анкаре находящихся в ФРГ подозреваемых в совершении попытки госпереворота, напрямую поддерживает терроризм. Он уточнил, что имеет в виду военных и представителей судебной системы, которые ранее запросили в ФРГ убежище.