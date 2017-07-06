Белый дом: запросы комиссии по нарушениям на выборах в США проигнорировали лишь 14 штатов

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Лишь 14 штатов и округ Колумбия не предоставили информацию комиссии по расследованию нарушений на выборах в США, сформированной в мае решением президента Дональда Трампа для борьбы с различными махинациями на выборах федерального уровня. Об этом говорится в распространенном Белым домом заявлении вице-председателя комиссии, секретаря штата Канзас Криса Кобача.

"В то время как в новостях говорится о том, что 44 штата отказались предоставлять комиссии информацию об избирателях, эти сведения являются ложными, "сфабрикованными". В настоящее время лишь 14 штатов и округ Колумбия отказали комиссии в просьбе о предоставлении открытой информации об избирателях", - отметил он. Так Кобач опроверг информацию телекомпании CNN.

По его словам, на данный момент 20 штатов согласились предоставить общедоступные данные о зарегистрированных избирателях, еще 16 штатов изучают вопрос о том, "какая именно информация может быть опубликована, согласно требованиям их законодательства". "В целом 36 штатов либо согласились, либо рассматривают возможность участия в работе комиссии по обеспечению целостности американской избирательной системы", - указал вице-председатель органа. "Несмотря на искажения [информации в] СМИ и препятствия со стороны нескольких политиков на уровне штатов, двухпартийная комиссия" продолжит свою работу "по сбору фактов посредством запросов информации из открытых источников", заключил Кобач.

В мае Трамп подписал указ о формировании двухпартийной комиссии, призванной разобраться с любыми возможными нарушениями на выборах. Члены данной структуры ищут пути борьбы с "неподобающей регистрацией" избирателей, "ненадлежащим голосованием, мошеннической регистрацией" лиц, выдающих себя за имеющих право голоса, "мошенническим голосованием и подавлением голосования", пояснили ранее в Белом доме. Руководит работой комиссии вице-президент США Майкл Пенс.

Структура должна представить президенту соответствующий доклад, в котором будут обозначены сильные и слабые стороны избирательной системы США. Деятельность комиссии будет прекращена через 30 дней после того, как она предоставит главе государства отчет.