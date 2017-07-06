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Пенс обсудил с Могерини кипрское урегулирование

Международная панорама
6 июля, 1:33 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 6, июля. /ТАСС

Вице-президент США и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности также уделили внимание предстоящей поездке Пенса в Эстонию, Грузию и Черногорию

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ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс обсудил в среду по телефону с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини текущий раунд переговоров по Кипру под эгидой ООН, который проходит в швейцарском курортном альпийском городке Кран-Монтана с 28 июня. Об этом говорится в распространенном заявлении Белого дома.

Политики "согласились с важностью текущей конференции по Кипру в Кран-Монтане (Швейцария) и выразили надежду, что лидеры греков-киприотов и турок-киприотов согласятся на урегулирование, которое воссоединило бы Кипр в качестве двухзональной, двухобщинной федерации в интересах всех киприотов", говорится в документе.

Пенс и Могерини также обсудили предстоящую поездку вице-президента в Эстонию, Грузию и Черногорию (с 30 июля по 2 августа).

Раунд переговоров по Кипру под эгидой ООН проходит в Кран-Монтана с 28 июня. В нем принимает участие лидер турецкой общины острова Мустафа Акынджи, глава греческой общины, президент Республики Кипр Никос Анастасиадис, представители Великобритании, Греции и Турции, а также Евросоюза, приглашенного на переговоры в качестве наблюдателя. Дата завершения встречи, которая считается продолжением международной конференции по Кипру, состоявшейся в Женеве 12 января в аналогичном формате, пока не определена.

Кипр разделен по национальному признаку со времен вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под контролем Анкары оказалось примерно 37% территории.

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Персоны
Пенс, Майкл (Майк) Могерини, Федерика
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