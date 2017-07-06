СМИ: Мэй планирует обсудить с Трампом КНДР и выход США из соглашения по климату

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в рамках саммита Группы двадцати в пятницу встретится с президентом США Дональдом Трампом. Об этом в среду сообщила газета The Independent со ссылкой на представителя британского правительства.

Ожидается, что в ходе встречи Мэй и Трамп обсудят ситуацию вокруг КНДР, которая 4 июля успешно протестировала баллистическую ракету. Британский премьер также планирует затронуть тему Парижского соглашения по климату, о выходе из которого лидер североамериканского государства объявил 1 июня.

Очередной саммит "двадцатки" пройдет 7-8 июля в Гамбурге.