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СМИ: Мэй планирует обсудить с Трампом КНДР и выход США из соглашения по климату

Международная панорама
6 июля, 2:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Премьер-министр Великобритании встретится с президентом США в рамках саммита Группы двадцати

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в рамках саммита Группы двадцати в пятницу встретится с президентом США Дональдом Трампом. Об этом в среду сообщила газета The Independent со ссылкой на представителя британского правительства.

Ожидается, что в ходе встречи Мэй и Трамп обсудят ситуацию вокруг КНДР, которая 4 июля успешно протестировала баллистическую ракету. Британский премьер также планирует затронуть тему Парижского соглашения по климату, о выходе из которого лидер североамериканского государства объявил 1 июня.

Очередной саммит "двадцатки" пройдет 7-8 июля в Гамбурге.

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Темы
Саммит G20 в Гамбурге Ракетные запуски в КНДР Выход США из Парижского соглашения по климату
Персоны
Мэй, Тереза Трамп, Дональд
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