СМИ: Мэй планирует обсудить с Трампом КНДР и выход США из соглашения по климату

США пригрозили Китаю и другим странам прекращением торговли за сотрудничество с КНДРМеждународная панорама 6 июля, 1:50
Марадона стал почетным гражданином НеаполяСпорт 6 июля, 0:46
Цифровая экономика даст России шанс на рывок в будущееЭкономика и бизнес 6 июля, 0:26
Зоны деэскалации в Сирии останутся без границ до августаМеждународная панорама 6 июля, 0:09
Янукович: у нынешней власти на Украине нет никакой перспективыМеждународная панорама 5 июля, 23:42
ВФВ: поражение россиян в матче Мировой лиги с канадцами слишком крупное и обидноеСпорт 5 июля, 23:06
США предложат СБ ООН новую резолюцию, ужесточающую санкции против КНДРМеждународная панорама 5 июля, 23:02
Российские волейболисты проиграли канадцам в матче финального этапа Мировой лигиСпорт 5 июля, 22:46
Макдэвид подписал с "Эдмонтоном" рекордный в НХЛ контракт с зарплатой $12,5 млн в годСпорт 5 июля, 22:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в рамках саммита Группы двадцати в пятницу встретится с президентом США Дональдом Трампом. Об этом в среду сообщила газета The Independent со ссылкой на представителя британского правительства.
Ожидается, что в ходе встречи Мэй и Трамп обсудят ситуацию вокруг КНДР, которая 4 июля успешно протестировала баллистическую ракету. Британский премьер также планирует затронуть тему Парижского соглашения по климату, о выходе из которого лидер североамериканского государства объявил 1 июня.
Очередной саммит "двадцатки" пройдет 7-8 июля в Гамбурге.