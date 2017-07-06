Глава МИД ФРГ ждет от встречи лидеров России и США в Гамбурге прогресса по Сирии и Украине

США пригрозили Китаю и другим странам прекращением торговли за сотрудничество с КНДРМеждународная панорама 6 июля, 1:50
Марадона стал почетным гражданином НеаполяСпорт 6 июля, 0:46
Цифровая экономика даст России шанс на рывок в будущееЭкономика и бизнес 6 июля, 0:26
Зоны деэскалации в Сирии останутся без границ до августаМеждународная панорама 6 июля, 0:09
Янукович: у нынешней власти на Украине нет никакой перспективыМеждународная панорама 5 июля, 23:42
ВФВ: поражение россиян в матче Мировой лиги с канадцами слишком крупное и обидноеСпорт 5 июля, 23:06
США предложат СБ ООН новую резолюцию, ужесточающую санкции против КНДРМеждународная панорама 5 июля, 23:02
Российские волейболисты проиграли канадцам в матче финального этапа Мировой лигиСпорт 5 июля, 22:46
Макдэвид подписал с "Эдмонтоном" рекордный в НХЛ контракт с зарплатой $12,5 млн в годСпорт 5 июля, 22:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕРЛИН, 6 июля. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль рассчитывает, что первая личная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге позволит перезапустить процесс разрядки между двумя странами. Об этом он заявил в преддверии саммита G20 в интервью издательской группе Funke.
По его словам, переговоры двух лидеров имеют важное значение для "перезапуска политики разрядки и разоружения".
Кроме того, глава внешнеполитического ведомства Германии надеется, что в итоге Путин и Трамп смогут достигнуть "конкретных договоренностей по Сирии, урегулированию украинского конфликта". Габриэль, побывавший на прошлой неделе с визитом в Москве, также предполагает, что президенты России и США обсудят проблематику контроля над вооружениями. "Мы не должны освобождать их от этой ответственности", - подчеркнул он.
Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что беседа президентов РФ и США, которая должна состояться 7 июля на полях саммита Группы 20 в Гамбурге, предполагается в формате отдельной беседы. Контакты на саммите Группы 20 станут первой личной встречей Путина и Трампа.