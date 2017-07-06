Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 59.58
€ 67.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава МИД ФРГ ждет от встречи лидеров России и США в Гамбурге прогресса по Сирии и Украине

Международная панорама
6 июля, 2:09 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 6, июля. /ТАСС

Зигмар Габриэль также предполагает, что Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят проблематику контроля над вооружениями

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 6 июля. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль рассчитывает, что первая личная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге позволит перезапустить процесс разрядки между двумя странами. Об этом он заявил в преддверии саммита G20 в интервью издательской группе Funke.

По его словам, переговоры двух лидеров имеют важное значение для "перезапуска политики разрядки и разоружения".

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства Германии надеется, что в итоге Путин и Трамп смогут достигнуть "конкретных договоренностей по Сирии, урегулированию украинского конфликта". Габриэль, побывавший на прошлой неделе с визитом в Москве, также предполагает, что президенты России и США обсудят проблематику контроля над вооружениями. "Мы не должны освобождать их от этой ответственности", - подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что беседа президентов РФ и США, которая должна состояться 7 июля на полях саммита Группы 20 в Гамбурге, предполагается в формате отдельной беседы. Контакты на саммите Группы 20 станут первой личной встречей Путина и Трампа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Саммит G20 в Гамбурге
Персоны
Трамп, Дональд Габриэль, Зигмар Путин, Владимир Владимирович
Страны
США Россия Германия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
16
США отпраздновали День независимости
4
В Лондоне десятки тысяч человек вышли на улицу с требованием отставки правительства Мэй
Королева Великобритании Елизавета II
14
Brexit в центре внимания - королева Великобритании представила программу правительства
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Выданного Латвией США россиянина заключили в американскую тюрьму
2
США пригрозили Китаю и другим странам прекращением торговли за сотрудничество с КНДР
3
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
4
Делегации РФ, ЛНР и ДНР покинули переговоры в Минске из-за позиции Киева
5
Умер автор стихов к песням бит-квартета "Секрет"
6
Янукович решил отказаться от участия в судебном процессе над ним и отозвать адвокатов
7
Российские Ту-95МС нанесли ракетный удар по ИГ в Сирии
Темы дня
Реклама