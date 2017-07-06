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СБУ открыла дело против задержанных в Херсонской области двух российских пограничников

Международная панорама
6 июля, 13:50 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 6, июля. /ТАСС

В ближайшее время следователи предъявят обвинение Аскару Кулубу и Владимиру Кузнецову и будут инициировать для них меру пресечения в суде

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КИЕВ, 6 июля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) открыла уголовное дело против задержанных в Херсонской области двух российских пограничников. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ведомства.

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"СБУ открыла уголовное дело против задержанных в Херсонской области двух российских пограничников по статье Уголовного кодекса "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", - отметили в пресс-службе.

По данным СБУ, задержаны российские военнослужащие Аскар Кулуб и Владимир Кузнецов. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания, идет следствие. В ближайшее время, добавили в СБУ, следователи предъявят обвинение задержанным и будут инициировать для них меру пресечения в суде.

Ранее глава Госпогранслужбы Украины Виктор Назаренко на своей странице в Facebook сообщил о задержании 30 июня в Херсонской области двух неизвестных, которые, по его утверждению, являются российскими пограничниками. По его словам, в ходе опроса было установлено, что "задержанные являются военнослужащими Пограничной службы ФСБ России".

В этой связи Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым заявило, что двое российских пограничников, задержанных на Украине, сбились с маршрута в ночь с 29 на 30 июня в ходе учений на российско-украинской границе в районе города Армянска.

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