Дамаск назвал Анкару соучастником террористического заговора против Сирии

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Правительство Сирии осуждает агрессивные действия Турции в пограничных районах Аазаз, Джисрин и Ахтарин к северу от города Алеппо (360 км от Дамаск).

"Эта новая агрессия делает турецкое правительство основным участником террористического заговора, направленного против Сирии, и представляет собой серьезную угрозу для безопасности и стабильности на Ближнем Востоке и во всем мире", - подчеркивается в распространенном в четверг заявлении МИД Сирии.