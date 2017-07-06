Дамаск назвал Анкару соучастником террористического заговора против Сирии

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Правительство Сирии осуждает агрессивные действия Турции в пограничных районах Аазаз, Джисрин и Ахтарин к северу от города Алеппо (360 км от Дамаск).
"Эта новая агрессия делает турецкое правительство основным участником террористического заговора, направленного против Сирии, и представляет собой серьезную угрозу для безопасности и стабильности на Ближнем Востоке и во всем мире", - подчеркивается в распространенном в четверг заявлении МИД Сирии.