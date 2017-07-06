Трамп посетит родину своей супруги Меланьи по приглашению президента Словении

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп принял приглашение словенского коллеги Борута Пахора посетить эту страну - родину своей супруги Меланьи. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на заявление администрации президента Словении.

По его данным, Пахор обратился к Трампу с таким предложением во время саммита глав государств Междуморья (стран, расположенных в регионе между Балтийским, Черным и Адриатическим морями), на котором присутствует президент США. Какие-либо конкретные сроки предполагаемой поездки не называются.

Первая леди США Меланья Трамп - 47-летняя натурализованная американка. Родилась она в Словении и до замужества носила фамилию Кнаус. Гражданство США получила в 2006 году.

Меланья Трамп стала второй в американской истории супругой президента, родившейся за пределами Соединенных Штатов. До нее единственной первой леди, появившейся на свет не на американской территории, была Луиза Адамс - супруга шестого президента США Джона Куинси Адамса, которая родилась в Лондоне.