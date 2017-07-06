Меркель и Трамп обсудили в Гамбурге Украину, КНДР, Ближний Восток

ГАМБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп обсудили в ходе состоявшейся в четверг в Гамбурге встречи повестку саммита G20, ситуацию на востоке Украины, проблему КНДР, Ближний Восток. Об этом сообщил представитель кабмина ФРГ.

Помимо повестки G20, "обсуждались и горячие темы внешнеполитического характера, такие как Северная Корея, ситуация на Ближнем Востоке и конфликт на востоке Украины", отметил он. Переговоры канцлера и президента длились около часа. В ходе встречи обсуждались и существующие разногласия, сообщил представитель правительства, не уточнив, о каких конкретно спорных темах идет речь.

В переговорах приняли участие, в частности, глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль, его американский коллега Рекс Тиллерсон, министр финансов США Стив Мнучин, а также дочь Трампа Иванка и ее супруг, старший советник президента, Джаред Кушнер.

Ранее на этой неделе Меркель признала, что между ФРГ и США есть разногласия по ряду проблем и предположила, что Трамп на саммите "двадцатки" вряд ли изменит свой подход к вопросам борьбы с изменением климата и международной торговли. Вместе с тем она отметила, что по некоторым темам точки зрения Берлина и Вашингтона совпадают. В частности, "высокая степень единства", по ее словам, есть по теме борьбы с международным терроризмом. Канцлер также считает, что при всех разногласиях стороны должны сохранять диалог.