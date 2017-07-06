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Еврокомиссар: Турции следует обратить внимание на проблемы в сфере прав человека

Международная панорама
6 июля, 22:57 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 6, июля. /ТАСС

Йоханнес Хан также подчеркнул, что ЕС не будет игнорировать тревожные события из-за желания установления плодотворных взаимоотношений

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АНКАРА, 6 июля. /ТАСС/. Турции необходимо обратить внимание на проблемы в сфере прав человека и юридических норм, чтобы добиться прогресса в отношениях с Евросоюзом. Об этом написал в четверг на своей странице в Twitter еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан во время визита в Анкару.

"ЕС и Турция намерены продолжать конструктивный политический диалог, - отметил он. - Мы будем поддерживать открытыми наши каналы связи. ЕС заинтересован в том, чтобы Турция была стабильной, безопасной, процветающей и демократической страной. В то же время для достижения прогресса в наших отношениях Турции нужно обратить внимание на серьезные проблемы с правами человека и правовыми нормами".

Еврокомиссар также подчеркнул, что ЕС "не будет игнорировать тревожные события из-за желания установления плодотворных взаимоотношений". Между тем Хан заявил, что он "с уважением относится к решению Европарламента (ЕП), потому что он играет важную роль в международных отношениях и переговорах по расширению Евросоюза".

В принятой ранее в четверг ЕП резолюции говорится, что Европарламент рекомендует Еврокомиссии и государствам- членам прекратить переговоры о вступлении Турции в ЕС, если "конституционная реформа будет реализована без изменений", обеспечивающих принципы разделения властей. В поддержку соответствующей резолюции высказались 477 депутатов, за ее отклонение проголосовали 64 депутата, воздержались от голосования 97 парламентариев.

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