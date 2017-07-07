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Власти Японии следят за информацией о создании ТОР на Курилах

Международная панорама
7 июля, 6:50 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 7, июля. /ТАСС

Как сообщили в кабмине страны, японская сторона продолжит активную работу, направленную на решение вопроса о принадлежности четырех островов и заключение мирного договора между Японией и РФ

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ТОКИО, 7 июля. /ТАСС/. Правительство Японии внимательно следит за информацией о том, что в России было принято решение о создании территории опережающего развития (ТОР) на Южных Курилах. Об этом в пятницу заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

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"Мы внимательно следим и анализируем поступающую информацию, и ответим [на это решение] надлежащим образом", - отметил Суга. Он также подчеркнул, что японская сторона продолжит активную работу, направленную "на решение принадлежности [четырех островов] и заключение мирного договора" между Японией и РФ.

Вице-премьер РФ Юрий Трутнев в четверг сообщил, что было принято решение о создании ТОР на Южных Курилах.

"Мы приняли решение о создании ТОР "Южные Курилы", будем вносить документы в правительство. Думаю, что в течение недели документы подготовим. Там есть инвестор на 500 млн рублей на рыбопереработку, это российская компания", - сказал Трутнев. Ранее вице-премьер заявлял, что ТОР на Курильских островах может быть создана как с участием японской стороны, так и без.

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