Власти Японии следят за информацией о создании ТОР на Курилах

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ТОКИО, 7 июля. /ТАСС/. Правительство Японии внимательно следит за информацией о том, что в России было принято решение о создании территории опережающего развития (ТОР) на Южных Курилах. Об этом в пятницу заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.
"Мы внимательно следим и анализируем поступающую информацию, и ответим [на это решение] надлежащим образом", - отметил Суга. Он также подчеркнул, что японская сторона продолжит активную работу, направленную "на решение принадлежности [четырех островов] и заключение мирного договора" между Японией и РФ.
Вице-премьер РФ Юрий Трутнев в четверг сообщил, что было принято решение о создании ТОР на Южных Курилах.
"Мы приняли решение о создании ТОР "Южные Курилы", будем вносить документы в правительство. Думаю, что в течение недели документы подготовим. Там есть инвестор на 500 млн рублей на рыбопереработку, это российская компания", - сказал Трутнев. Ранее вице-премьер заявлял, что ТОР на Курильских островах может быть создана как с участием японской стороны, так и без.