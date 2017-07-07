Папа римский обозначил приоритеты для участников G20

Более 9 тысяч гостиниц прошли классификацию к ЧМ-2018Спорт 7 июля, 14:25
Демонстранты в Гамбурге забросали полицейских коктейлями МолотоваМеждународная панорама 7 июля, 14:20
"Томь" получила разрешение на регистрацию новых футболистов и пополнила состав 9 игрокамиСпорт 7 июля, 14:15
China COSCO Shipping Holdings прогнозирует прибыль в I полугодии против убытка годом ранееТранспорт 7 июля, 14:10
Диссовет БелГУ подтвердил докторскую степень МединскогоНаука 7 июля, 14:04
Инвалиды смогут покупать техсредства реабилитации по электронным сертификатамОбщество 7 июля, 14:00
Лавров и Тиллерсон обсудили вопросы двусторонней и международной повестки дняПолитика 7 июля, 13:55
Хоккеист ЦСКА Любимов может вернуться в НХЛСпорт 7 июля, 13:55
РКС разработали универсальную систему телеметрии для "Союза-5" и сверхтяжелой ракетыКосмос 7 июля, 13:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАТИКАН, 7 июля. /ТАСС/. Папа римский Франциск направил послание участникам саммита "двадцатки", проходящего в Гамбурге, в котором обозначил приоритеты мировой политики.
Текст послания распространила в пятницу служба печати Святого престола.
"В сердце и уме глав государств должна быть политика, направленная в первую очередь на помощь бедным, беженцам, обделенным, оказавшимся без крова, без разделения их по национальности и вероисповеданию. Серьезность и сложность мировых проблем не позволяют найти немедленные и удовлетворительные решения. И, к сожалению, драма мигрантов, ставшая следствием бедности и войн, служит тому доказательством", - говорится в папском послании. Необходимо активизировать процессы, которые приведут к разрешению "столь тяжелого положения", а именно гарантировать свободу передвижения, указывает понтифик.
Франциск также призвал остановить гонку вооружений. "История человечества вплоть до сегодняшнего дня связана с кровопролитными конфликтами. Тогда как война никогда не бывает решением. Мировые лидеры должны положить конец этому смертоубийству", - говорится в документе.
Папа римский считает, что главной задачей "двадцатки" должно стать устранение экономических разрывов, "но это возможно только если все стороны предпримут все усилия для снижения уровня напряженности и остановят гонку вооружений", - написал глава Римско-католической церкви.