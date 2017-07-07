Новый спецпредставитель США по Украине посетит 9 июля Киев вместе с Тиллерсоном

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Специальный представитель США по Украине Курт Волкер, которого на эту должность назначил в пятницу госсекретарь Рекс Тиллерсон, вместе с руководителем ведомства посетит Украину 9 июля. Об этом говорится в распространенном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

"Он сопроводит госсекретаря в Киев 9 июля и будет проводить регулярные встречи с [представителями] Украины и других стран "нормандского формата": России, Германии и Франции", - отмечается в заявлении.

Волкер ранее занимал пост постпреда США при НАТО. "Богатый опыт Курта и его квалификация позволит ему направить [процесс урегулирования] конфликта [на Украине] в мирное русло", - приводит внешнеполитическое ведомство слова Тиллерсона.

"США остаются привержены полному выполнению положений Минских договоренностей, и я уверен, что Курт поможет нашим усилиям по достижению мира на Украине", - заключил госсекретарь США.

Как ранее сообщил журналистам высокопоставленный представитель Госдепартамента, "все члены "нормандского формата" - Франция, Германия, Украина и Россия - выразили свое желание иметь американского партнера, с которым они могут работать на переговорах. Не как с членом "нормандского формата", а как с [лицом, оказывающим] важную поддержку данному формату, соратником [полномочных представителей] стран, ведущих переговоры по имплементации Минского соглашения. Есть широкая поддержка ими американского участия, и мы в настоящее время изучаем, как лучше всего поддержать "нормандский формат" и минские переговоры", - подчеркнул дипломат.