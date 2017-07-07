Президент ФРГ осудил беспорядки во время саммита G20

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ГАМБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер осудил зачинщиков беспорядков, которые проходят в германском Гамбурге на фоне саммита "Группы двадцати". "Насилию нет места на наших улицах", - заявил он в пятницу немецкой газете Bild.
При этом он подчеркнул право населения на мирный протест, а также высказал благодарность полицейским, "благодаря которым Германия может выступать в роли организатора важных и необходимых переговоров".
Массовые протесты начались в Гамбурге еще накануне. В них, по данным полиции, участвовало до 12 тыс. человек. В ночь на пятницу в районе Альтона радикалы поджигали машины, выстраивали баррикады из подручных материалов, устраивали сидячие забастовки.
Стражи порядка также сообщили, что в них кидали коктейли Молотова, камни, бутылки, обстреливали из самодельных рогаток. Пострадали более 150 служащих. Правоохранительные органы Гамбурга запросили дополнительные силы из всех немецких федеральных земель.
В полиции подчеркнули, что в целом ситуация хоть и является напряженной, но "далека от гражданской войны".