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Президент ФРГ осудил беспорядки во время саммита G20

Международная панорама
7 июля, 16:46 UTC+3 ГАМБУРГ ГАМБУРГ 7, июля. /ТАСС

Франк-Вальтер Штайнмайер подчеркнул право населения на мирный протест

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ГАМБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер осудил зачинщиков беспорядков, которые проходят в германском Гамбурге на фоне саммита "Группы двадцати". "Насилию нет места на наших улицах", - заявил он в пятницу немецкой газете Bild.

При этом он подчеркнул право населения на мирный протест, а также высказал благодарность полицейским, "благодаря которым Германия может выступать в роли организатора важных и необходимых переговоров".

Массовые протесты начались в Гамбурге еще накануне. В них, по данным полиции, участвовало до 12 тыс. человек. В ночь на пятницу в районе Альтона радикалы поджигали машины, выстраивали баррикады из подручных материалов, устраивали сидячие забастовки.

Стражи порядка также сообщили, что в них кидали коктейли Молотова, камни, бутылки, обстреливали из самодельных рогаток. Пострадали более 150 служащих. Правоохранительные органы Гамбурга запросили дополнительные силы из всех немецких федеральных земель.

В полиции подчеркнули, что в целом ситуация хоть и является напряженной, но "далека от гражданской войны".

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Темы
Саммит G20 в Гамбурге
Персоны
Штайнмайер, Франк-Вальтер
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