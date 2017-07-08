СМИ: Индонезия предложила G20 бороться с терроризмом с помощью программ дерадикализации

ГАМБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Президент Индонезии Джоко Видодо, выступая перед лидерами "двадцатки" в Гамбурге, предложил не ограничиваться в международной борьбе с терроризмом только лишь военными методами, указав на необходимость развертывания программ по дерадикализации. Об этом в субботу сообщила газета The Jakarta Post.

"История учит нас тому, что оружие и военная сила не могут противостоять терроризму", - уверен президент Индонезии, страны с самым большим мусульманским населением в мире. "Ошибочные мысли могут быть исправлены только [распространением] правильного мышления. Одним из подходов "мягкой силы", который необходимо использовать, являются программы по дерадикализации", - заявил в ходе саммита индонезийский лидер.

Джоко Видодо также призвал глав государств G20 "быть действительно едиными" в борьбе с террористической угрозой. "Краткосрочные политические мотивы не должны мешать совместным усилиям по борьбе с терроризмом", - заявил президент Видодо.