Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Индонезия предложила G20 бороться с терроризмом с помощью программ дерадикализации

Международная панорама
8 июля, 6:49 UTC+3 ГАМБУРГ ГАМБУРГ 8, июля. /ТАСС

Джоко Видодо призвал "быть действительно едиными" в борьбе с террористической угрозой

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГАМБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Президент Индонезии Джоко Видодо, выступая перед лидерами "двадцатки" в Гамбурге, предложил не ограничиваться в международной борьбе с терроризмом только лишь военными методами, указав на необходимость развертывания программ по дерадикализации. Об этом в субботу сообщила газета The Jakarta Post.

"История учит нас тому, что оружие и военная сила не могут противостоять терроризму", - уверен президент Индонезии, страны с самым большим мусульманским населением в мире. "Ошибочные мысли могут быть исправлены только [распространением] правильного мышления. Одним из подходов "мягкой силы", который необходимо использовать, являются программы по дерадикализации", - заявил в ходе саммита индонезийский лидер.

Джоко Видодо также призвал глав государств G20 "быть действительно едиными" в борьбе с террористической угрозой. "Краткосрочные политические мотивы не должны мешать совместным усилиям по борьбе с терроризмом", - заявил президент Видодо.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Саммит G20 в Гамбурге
Персоны
Джоко Видодо
Страны
Индонезия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: рукопожатие Путина и Трампа, футбольный триумф Германии и усатые трактора в Минске
Полет над родиной: Россия в судьбе и творчестве Марка Шагала
Спецпроект “Золотое кольцо”. Кострома
Фото
Танцевальное представление на исторической реконструкции в Ландсхуте
12
Ландсхутская свадьба: средневековый праздник в современной Германии
15
Протесты в Венесуэле: причины и реакция
16
США отпраздновали День независимости
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Апелляционный суд Италии смягчил приговор Орнелле Мути
2
В столице Аризоны побит температурный рекорд, державшийся 112 лет
3
Комитет ПА ОБСЕ сохранил в своей резолюции утверждения о "гибридных силах" РФ в Донбассе
4
В Конгресс США внесли инициативу о введении санкций в отношении РФ за нарушение ДРСМД
5
В делегации Путина из СМИ узнали о нападении на охрану их отеля в Гамбурге
6
Орешкин: Путин на G20 указал Трампу на несправедливость ограничений в мировой торговле
7
В Москве объявили штормовое предупреждение
Темы дня
Реклама